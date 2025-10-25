Trainer Cedric Wienhold fordert von seiner Mannschaft höchste Konzentration: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen“, betont der Coach. „Wenn wir das Spiel gewinnen und die Ergebnisse auf den anderen Plätzen passen, können wir einen guten Sprung nach vorne machen. Aber dafür müssen wir unsere Stärken konsequenter ausspielen als zuletzt.“

Im Training legte Fallersleben in dieser Woche besonderen Fokus auf die Chancenverwertung – ein Bereich, der in den vergangenen Spielen ausbaufähig war. „Wir haben viel daran gearbeitet, unsere Möglichkeiten besser zu nutzen. Gegen Brome hätten wir schon deutlich höher gewinnen müssen“, so Wienhold.

Trotz der klaren Tabellenkonstellation erwartet der Trainer kein leichtes Spiel. „Wir wissen, dass eine sehr kämpferische Truppe auf uns zukommen wird, die mit Mann und Maus um ihre ersten Punkte kämpft. Gerade zu Hause auf dem kleinen Kunstrasen ist Jahn sehr unangenehm zu bespielen. Das wird eine harte Nuss“, sagt Wienhold.

Personell muss der VfB-Coach dabei auf einige angeschlagene Spieler achten. Dennis Knaus kehrt nach Verletzung zurück, während der Einsatz von Joris Olivier krankheitsbedingt fraglich ist. Dennoch gibt sich Wienhold optimistisch: „Wir wollen früh in Führung gehen, um uns Sicherheit zu verschaffen. Je länger es 0:0 steht, desto schwerer wird es.“

Ein Sieg wäre für Fallersleben nicht nur tabellarisch wichtig, sondern auch ein Zeichen der Stabilität. „Wir wollen es endlich schaffen, das erste Mal zwei Siege in Folge einzufahren.“, so Wienhold. Für den VfB II wäre ein Dreier beim Aufsteiger ein weiterer Schritt Richtung einstelliger Tabellenplatz – für TV Jahn dagegen die letzte Gelegenheit, in der Hinrunde noch einmal Anschluss zu finden.