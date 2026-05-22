Die Begegnung entwickelte sich zunächst zu einem umkämpften, aber chancenarmen Spiel. Heesebergs Trainer Christian Baethge sprach nach der Partie von einem „sehr zähen Spiel“ und verwies auf die Belastung der vergangenen Wochen: „Man hat uns angemerkt, dass wir viele englische Wochen hatten und uns ein wenig die Kraft gefehlt hat.“

Der TSV Schwicheldt, als Tabellenzwölfter mit 29 Punkten in die Partie gegangen, stand im Heimspiel gegen den FC Heeseberg bereits unter erheblichem Druck. Die Gäste reisten als Tabellensechster mit 39 Punkten an und wollten den positiven Trend der vergangenen Wochen fortsetzen.

Nach torloser erster Halbzeit brachte Maushake den FC Heeseberg in der 50. Minute in Führung. Schwicheldt reagierte und kam durch Schreiber in der 64. Minute zum Ausgleich. Die Gastgeber konnten daraus jedoch keine nachhaltige Kontrolle entwickeln. Stattdessen erzielte Meyer in der 78. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1 für Heeseberg.

Trotzdem erspielten sich die Gäste in der Anfangsphase die besseren Möglichkeiten. „Wir hatten drei sehr gute Chancen, wo wir am Torwart oder am Platz gescheitert sind“, erklärte Baethge.

Baethge ordnete die Partie insgesamt nüchtern ein: „Im Großen und Ganzen war es ein ausgeglichenes Spiel mit dem glücklicheren Ende für uns.“ Mit dem Sieg festigt Heeseberg den sechsten Tabellenplatz und baut sein Punktekonto auf 39 Zähler aus.

Schwicheldt weiter unter Druck

Für den TSV Schwicheldt bedeutet die Niederlage dagegen einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft bleibt bei 29 Punkten und steckt weiterhin mitten im engen Tabellenkeller.

Trainer Benjamin Weiß zeigte sich nach der Partie entsprechend kritisch: „Unsere Leistung war nicht gut genug, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Zugleich richtete er den Blick bereits auf die verbleibenden Aufgaben: „Wir müssen uns straffen. An unserer Situation hat sich nichts verändert. Wir brauchen sechs Punkte und die wollen wir jetzt in den letzten zwei Spielen holen.“

Während Heeseberg mit dem Auswärtssieg einen weiteren Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld macht, bleibt Schwicheldt unter Zugzwang. Der Vorsprung auf die direkten Konkurrenten im Tabellenkeller ist minimal, jeder Punktgewinn besitzt in den verbleibenden Partien große Bedeutung.

Heeseberg hingegen kann mit mehr Ruhe in die Schlussphase der Saison gehen. Baethge kündigte bereits den Fokus auf die nächste Aufgabe an: „Jetzt das lange Wochenende genießen und dann mit frischer Kraft gegen Lehndorf antreten.