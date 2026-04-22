„Wir müssen uns selber in die Pflicht nehmen“: RSV gefordert

Die Ausgangslage ist eindeutig, die Emotionen dennoch spürbar: Am Mittwochabend empfängt der Tabellenvierte RSV Göttingen (32 Punkte) das abgeschlagene Schlusslicht VfR Dostluk Osterode (7 Punkte). Ein Pflichtsieg? Genau diese Denkweise soll vermieden werden.

RSV-Trainer Lasse Ahl formuliert die Erwartungshaltung unmissverständlich: „Zusammengefasst bleibt trotz der personellen Aufrüstung von Osterode, dass wir gegen den Tabellenletzten zu Hause spielen.“ Daraus ergibt sich eine klare Verantwortung: „Das heißt, da müssen wir uns natürlich auch selber in die Pflicht nehmen und die drei Punkte zu Hause holen.“ Gerade mit Blick auf die jüngsten Heimauftritte legt Ahl den Finger in die Wunde: „Vor allem, weil die letzten Auftritte zu Hause nicht mit drei Punkten gekrönt wurden.“

Dabei reist der RSV mit Rückenwind an. Beim 3:2-Auswärtssieg gegen die SG Bergdörfer bewies die Mannschaft Moral bis in die Nachspielzeit. Ernst traf früh (7.), doch nach Treffern von Jauz (48.) und Müller (67.) lag der RSV zwischenzeitlich zurück. Erst spät drehten Pomper (89.) und Pfeifenschneider (90.+6) die Partie.

Genau diesen Schwung will Ahl konservieren: „Trotz der ansprechenden Leistungen müssen wir den Schwung jetzt aus dem Sonntagsspiel mitnehmen.“ Personell bleibt die Lage wechselhaft: „Wir haben alle so weit an Bord. Da gibt es bei uns auch immer Fluktuationen, aber das ist normal bei einer studentischen Mannschaft. Von daher soll das keine Ausrede sein. Ist es aber auch bei uns nie.“

Die zentrale Forderung ist klar definiert: „Wenn wir unsere Leistung bringen und das über weite Strecken des Spiels, dann werden wir das auch für uns entscheiden.“ Gleichzeitig warnt Ahl eindringlich vor Nachlässigkeit: „Sobald wir denken, dass das sozusagen auf einer Arschbacke abgesessen werden kann, werden wir das Spiel nicht erfolgreich gestalten.“ Und er ergänzt mit Blick auf die Realität der Liga: „Ich denke, das sind zwar Floskeln und Plattitüden aber gerade in unseren Ligen spielt das leider Gottes auch immer eine wesentliche Rolle.“

Beim Gegner aus Osterode ist die Ausgangslage deutlich schwieriger. VfR-Trainer Okan Avci ordnet die Kräfteverhältnisse nüchtern ein: „Auch hier sind die Rollen ganz klar verteilt.“ Nach der 1:4-Niederlage zuletzt gegen den SCW Göttingen – bei der Steffahn per Elfmeter (84.) immerhin noch verkürzte, nachdem Grothoff (7., 80.) und Peters (21., 34.) früh für klare Verhältnisse gesorgt hatten – geht es für den Tabellenletzten vor allem um einen ordentlichen Saisonabschluss. Avci bringt es auf den Punkt: „Für uns geht es jetzt in den restlichen Spielen darum, die Saison vernünftig zu beenden.“

Das Hinspiel liefert eine klare Referenz: Der RSV setzte sich in Osterode mit 4:1 durch. Pöge (17.) und Perczynski (53.) sorgten für eine komfortable Führung, ehe Bode (64.) verkürzte. In der Schlussphase stellten Pfeifenschneider (85.) und Ernst (90.) die Weichen endgültig auf Sieg.

Doch trotz dieser klaren Vorzeichen bleibt für den RSV die Herausforderung bestehen, die eigene Favoritenrolle mit der nötigen Konsequenz anzunehmen. Oder, wie es Lasse Ahl unmissverständlich formuliert: „Wir müssen uns selber in die Pflicht nehmen.“