„Wir müssen uns eine akzeptable Ausgangsposition schaffen“

Dostluk Osterode steht am Sonntag vor einem richtungsweisenden Heimspiel: Gegen die SG Lenglern will das punktarme Schlusslicht der Bezirksliga Braunschweig 4 dringend Boden gutmachen. Trainer André Krzyminski betont die Bedeutung der letzten Partien vor der Winterpause – und hofft auf eine bessere Rückrunde.

Die Lage ist ernst beim VfR Dostluk Osterode. Nach 13 Spielen steht der VfR mit nur zwei Punkten und 6:46 Toren am Tabellenende der Bezirksliga Braunschweig 4. Die Mannschaft hat in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren können – nun geht es gegen die SG Lenglern, die als Aufsteiger mit 19 Punkten solide auf Rang sieben liegt und sich im gesicherten Mittelfeld etabliert hat.

Für Trainer André Krzyminski geht es in den letzten Spielen des Jahres vor allem darum, den Rückstand nicht noch größer werden zu lassen. „Es gibt eigentlich nicht viel zu den letzten drei Spielen in diesem Jahr zu sagen“, sagt er nüchtern. „Wir müssen uns noch eine halbwegs akzeptable Ausgangsposition für die Rückrunde schaffen, um sie nicht aussichtslos zu machen.“

Dostluk geht mit einem stark dezimierten Kader durch die Saison, zahlreiche Verletzungen haben die Situation zusätzlich erschwert. Krzyminski setzt deshalb langfristig auf personelle Entlastung: „…und dann hoffen, dass in der Rückrunde alle verletzten Spieler zurückkommen.“

Die Gäste aus Lenglern wollen dagegen mit einem Auswärtssieg ihre Position im oberen Mittelfeld festigen und weiter Abstand zu den Abstiegsrängen wahren.

Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr. Für Dostluk ist es ein weiteres Schlüsselspiel in einer schwierigen Hinrunde – und die Chance, wenigstens mit einem Hoffnungsschimmer in die Winterpause zu gehen.