„Wir müssen uns diese Gegentore selbst zuschreiben“

– Foto: Sascha Wolff

Ein Spiel mit bitterem Ausgang für die SG Bergdörfer: Gegen den SC Hainberg musste sich die Mannschaft am ersten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 mit 3:4 geschlagen geben. Dabei hatte Bergdörfer zunächst selbst die besseren Möglichkeiten, geriet anschließend mit 0:2 in Rückstand und kämpfte sich in der Schlussphase noch zweimal heran. Die entscheidenden Treffer fielen tief in der Nachspielzeit.

Der Auftakt gehörte der SG Bergdörfer. Bereits in der ersten Minute bot sich die erste große Möglichkeit. Auch danach blieb die Mannschaft von SG-Bergdörfer-Trainer Fabio Fröchtenicht offensiv gefährlich und hätte die Partie früh in eine andere Richtung lenken können.

Doch statt selbst in Führung zu gehen, musste Bergdörfer den ersten Rückschlag hinnehmen. Luis Christian Gräve brachte den SC Hainberg in der 10. Minute mit 1:0 nach vorn. Zwölf Minuten später legte Gräve seinen zweiten Treffer nach und erhöhte auf 2:0.

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hatten direkt in der ersten Minute die erste große Möglichkeit.“ Auch die folgenden Minuten machten aus Sicht des Trainers Hoffnung auf einen erfolgreichen Auftakt: „In den ersten zehn Minuten müssen wir eigentlich mindestens mit 2:0 führen.“

Damit war die Ausgangslage für die Gastgeber deutlich schwieriger geworden. Fabio Fröchtenicht sah dabei vor allem eine verpasste Gelegenheit, die Partie schon in der Anfangsphase auf die eigene Seite zu ziehen: „Wenn wir da in Führung gehen, nimmt das Spiel vermutlich einen anderen Verlauf, die Chancen dafür waren definitiv da.“

Stattdessen lief Bergdörfer einem Rückstand hinterher. Noch vor der Pause gelang jedoch der wichtige Anschlusstreffer. Paul Müller verwandelte in der 41. Minute einen Elfmeter zum 1:2 und sorgte dafür, dass die Gastgeber mit neuer Hoffnung in die Kabine gehen konnten.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung umkämpft. Bergdörfer konnte die Partie offenhalten und zeigte immer wieder gute Phasen. Gleichzeitig gelang es Hainberg, den Vorsprung erneut auszubauen. In der 75. Minute traf Miran Hamza zum 3:1.

Trotz des erneuten Rückschlags gab sich die SG Bergdörfer nicht geschlagen. Die Mannschaft kämpfte weiter und wurde in der Schlussphase erneut belohnt. Richmond Sam verkürzte in der 86. Minute auf 2:3.

Nun entwickelte sich eine dramatische Schlussphase. Bergdörfer drängte weiter auf den Ausgleich, doch statt des möglichen 3:3 fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:4. Tammo Wilke stellte den Zwei-Tore-Vorsprung des SC Hainberg wieder her.

Damit war die Partie allerdings noch immer nicht beendet. Tim Jünemann erzielte in der siebten Minute der Nachspielzeit noch das 3:4. Für mehr reichte es nicht mehr.

So blieb bei der SG Bergdörfer trotz der drei eigenen Treffer vor allem die Enttäuschung über die Gegentore. Fabio Fröchtenicht machte dafür die eigene Mannschaft verantwortlich: „Stattdessen machen wir uns das Leben durch zu einfache Gegentore selbst schwer.“

Seine Kritik bezog sich dabei nicht nur auf einzelne Szenen. „An allen vier Treffern waren wir in irgendeiner Form selbst beteiligt und müssen uns diese Gegentore selbst zuschreiben.“

Trotz der Niederlage wollte der Trainer die Leistung seiner Mannschaft allerdings nicht grundsätzlich schlechtreden. „Trotzdem hatten wir über weite Strecken richtig gute Phasen, vor allem im Ballbesitz, und haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht.“

Am Ende überwog jedoch die Erkenntnis, dass die eigene Fehlerquote den möglichen Lohn für eine insgesamt ordentliche Leistung verhinderte. „Am Ende sind vier Gegentore in dieser Art und Weise aber einfach zu viel und kosten uns das Ergebnis.“