Für den nördlichsten Vertreter der Landesliga Hannover steht am Sonntag um 15.00 Uhr das erste Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte an. Dabei empfängt man den SV Iraklis Hellas Hannover, der in der vergangenen Saison relativ souverän die Klasse halten konnte..

"Es wird gearbeitet, dass der Platz gut ist und die Anlage schick ist. Alle brennen darauf und freuen sich auf das erste Landesliga-Spiel." so Torsten Klein, Trainer des Aufsteigers. Mit den Hannoveranern empfängt man dabei einen Gegner, der gänzlich unbekannt ist. Auch im Pokal wurde Iraklis noch nicht gefordert, sie spielen am heutigen Mittwoch gegen den SC Wedemark. Bruchhausen-Vilsen hingegen konnte mit 4:0 gegen Steimbke gewinnen und tankte Selbstvertrauen.

Kadertechnisch wird Alexander Küs mit einer Außenbanddehnung fehlen und Walid Garaf hat Leistenprobleme. Ansonsten werden zum jetzigen Stand alle spielbereit sein. Wie Torsten Klein uns mitteilte, wird auf das Teamgefüge aufgebaut, um erfolgreich zu sein: "Es wird darauf ankommen, dass wir unsere Kameradschaft auf den Platz bringen und die Euphorie aus dem Aufstieg mitnehmen. Wir müssen uns an die Liga gewöhnen. Alles ist schneller, robuster und einfach besser."

Allgemein ist die Landesliga eine extrem harte Liga mit ihren fünf Absteigern am Ende der Saison:" Die Chancen auf den Klassenerhalt sind klein, aber wir haben keinen Druck und werden mutig, aber nicht blind spielen. In der abgelaufenen Saison warren wir offensiv eine Macht. Jetzt kommt es auf die defensive Stabilität an." so Torsten Klein.