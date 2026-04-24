Mit 23 Punkten rangiert der SSV Nörten-Hardenberg auf Platz zwölf und befindet sich damit in unmittelbarer Nähe der Abstiegsränge. Die jüngste 0:3-Niederlage bei TuSpo Petershütte reiht sich in eine Serie von vier verlorenen Spielen ein. Die SG Lenglern hingegen steht mit 35 Punkten auf Rang fünf und hat sich mit zwei Siegen in Folge im oberen Tabellenmittelfeld stabilisiert, zuletzt mit einem klaren und bemerkenswerten 4:1 gegen den Tabellenzweiten SC Hainberg.

Die Ausgangslage ist für die Gastgeber eindeutig. Silvan Steinhoff, Kapitän des SSV Nörten-Hardenberg, formuliert das Ziel ohne Einschränkung: „Wir müssen unbedingt drei Punkte holen am Sonntag, egal wie.“ Die jüngsten Ergebnisse hätten Spuren hinterlassen, auch wenn die Leistung nicht immer im Ergebnis sichtbar gewesen sei, zum Petershütte-Spiel bei dem er durch eine Gelb-Rote Karte nicht anwesend war hat er folgendes zu sagen: „Ich habe gehört, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber wenn es nicht läuft, läuft es nicht.“

Vor diesem Hintergrund rückt für den Kapitän weniger die spielerische Ausrichtung als vielmehr die Konsequenz in den Mittelpunkt. „Wir müssen Kampf, Spielglück und alles mehr oder weniger erzwingen“, sagt Steinhoff. Der Fokus sei klar definiert: „Das ist das einzige Ziel, die drei Punkte bei uns zu lassen.“

Der Gegner reist mit einer anderen Dynamik an. Die SG Lenglern überzeugte zuletzt vor allem offensiv, als Drazic mit zwei Treffern und weitere Tore von Ilse und Fritsch den 4:1-Erfolg gegen den SC Hainberg sicherten. Bereits im Hinspiel zeigte sich die Ausgeglichenheit der Begegnung, das 2:2 war geprägt von wechselnden Führungen, in denen Hillemann doppelt für Nörten traf, ehe Psotta und erneut Drazic ausglichen.

Die tabellarische Differenz ist damit klar, die sportliche Ausgangslage jedoch differenzierter. Während die SG Lenglern den Blick nach oben richten kann, geht es für den SSV Nörten-Hardenberg um Stabilität und Punkte im Abstiegskampf. Die jüngste Formkurve verstärkt diesen Kontrast zusätzlich.

Für Steinhoff bleibt dennoch kein Raum für Abwägungen. „Wir müssen das Spielglück wieder auf unsere Seite ziehen“, sagt er und verbindet dies mit einer klaren Erwartung an die eigene Mannschaft: „Egal wie.“