„Wir müssen über den Kampf kommen“

Wenn am Sonntag um 15:00 Uhr die SG Bergdörfer den SV Rotenberg empfängt, treffen zwei Teams mit gänzlich unterschiedlicher Tabellensituation aufeinander. Die Gastgeber stehen nach fünf Partien mit acht Punkten auf Rang sieben, während Rotenberg bislang lediglich einen Zähler einfahren konnte und gemeinsam mit Dostluk Osterode das Tabellenende bildet.

Trotz dieser Konstellation warnt SG-Co-Trainer Tim Kneusels vor einer trügerischen Ausgangslage:

„Nach der Niederlage von letzter Woche wollen wir wieder mehr Intensität ins Spiel bekommen. Besonders im letzten Drittel haben wir uns zu wenig durchgesetzt – das wollen wir diesmal besser machen.“ Die Stimmung innerhalb der Mannschaft bezeichnet Kneusels als „super“ und hebt die Fitness seines Teams hervor. „Wir erwarten trotzdem ein schweres und intensives Nachbarschaftsduell, wie in den letzten Jahren“, so Kneusels.

Auch beim SV Rotenberg blickt man mit Spannung auf das Derby. Co-Trainer Pascal Bigalke macht klar, dass es nun um mehr als spielerische Akzente gehe:

„Wir brauchen keine Ausreden mehr suchen. Wir spielen oft nicht schlecht, aber es fehlt das gewisse Etwas. Vielleicht kommt das Derby genau zur richtigen Zeit. Wenn es nicht läuft, dann muss man über den Kampf kommen und genau das wollen wir machen.“

Verletzungsbedingt sind im Rotenberger Kader zwar noch einige Fragezeichen offen, dennoch steht Bigalke zufolge „im Großen und Ganzen wieder ein sehr guter Kader zur Verfügung“. Entscheidend sei, dass die Mannschaft über 90 Minuten als geschlossene Einheit auftrete.

Während Bergdörfer den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten möchte, steht Rotenberg bereits früh in der Saison unter Druck, um nicht den Anschluss im Abstiegskampf zu verlieren. Alles deutet damit auf ein Derby hin, das über Einsatz und Mentalität entschieden werden könnte.