„Wir müssen Tore schießen“

– Foto: Claus Miesner

In der Bezirksliga will der SV Anderlingen am Sonntag gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn die unglückliche Niederlage beim HSC II vergessen machen. Zeitgleich kämpft die SV Ippensen/Wohnste in Riede darum, den Fehlstart in die Saison zu vermeiden.

Der SV Anderlingen hat zum Start drei Punkte aus zwei Spielen geholt. Auf den gelungenen Auftakt mit einem 2:0-Heimsieg gegen Ritterhude folgte eine 0:1-Niederlage beim Heeslinger SC II. Am Sonntag wartet nun der TSV Fischerhude-Quelkhorn. Der Aufsteiger sicherte sich den Bezirksliga-Startplatz im Relegationsfinale gegen Bülstedt/Vorwerk erst nach Elfmeterschießen. In der Liga verlor die Mannschaft von Trainer Vitalij Kalteis zunächst mit 0:4 bei Rotenburg II, feierte dann aber einen 4:1-Heimerfolg gegen Mitaufsteiger Riede. Auch wenn der TSV ein Aufsteiger ist, ist er für SVA-Coach Marco Hendreich kein unbekannter Gegner. „Sie haben in der Kreisliga immer mit unheimlich viel Aggressivität gegen den Ball gespielt und es sehr gut verstanden, die Räume engzumachen“, erinnert er sich. Entsprechend erwartet er ein schwieriges Spiel: „Es wird nicht einfach, gegen sie Torchancen zu kreieren. Deshalb sollten wir unsere Möglichkeiten konsequent nutzen – am besten gleich früh im Spiel.“