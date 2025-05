TSG-Geschäftsführer Tim Jost: „Wir müssen rausgehen, aktiv sein, zuhören.“ – Foto: TSG Hoffenheim

»Wir müssen rausgehen, aktiv sein, zuhören« Wie die TSG Hoffenheim ihre Marke stärken und den Umsatz steigern will +++ Tim Jost, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb im SPOBIS-Interview

Klassenerhalt und SAP-Vertragsverlängerung: Rückenwind für Tim Jost, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der TSG Hoffenheim, beim Neustart der Vermarktung und Markenpositionierung des Clubs? Im SPOBIS-Interview beantwortet er die drängendsten Fragen.

SPOBIS: Herr Jost, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt in der Bundesliga und zur Vertragsverlängerung mit SAP, die ebenfalls vergangene Woche offiziell wurde. Welches dieser beiden Ereignisse ist aus ihrer Sicht wichtiger für die Zukunft der TSG Hoffenheim?

Tim Jost: Starke Partnerschaften sind für uns sicher ein wichtiger Schlüssel, um in den kommenden Jahren wieder zum Leuchtturm in der Rhein-Neckar Region zu werden. Und das Engagement der SAP geht weit über das eines Haupt- und Trikotsponsors hinaus. Ihr technisches Know-how ist die Grundlage für unsere Rolle als Innovationsführer. Es versteht sich dabei von selbst, dass wir diese über Jahre gewachsene Partnerschaft lieber in der Bundesliga fortführen als in der 2. Liga. Zusätzlich zum sportlichen Wert: Der Klassenerhalt gibt uns natürlich – genau wie die Verlängerung mit SAP – viel Rückenwind für die weiteren Gespräche mit Partnern. Und wir haben hier ein äußerst vertrauensvolles Netzwerk von Unternehmen, die in der Rhein-Neckar-Region fest zusammenhalten. SPOBIS: Rund 60 Prozent aller Sponsoring- und Hospitality-Partnerschaften der TSG sollten nach SPOBIS-Informationen ursprünglich mit Frist zum 30. Juni 2025 auslaufen. Darunter viele Sponsoringverträge auf der höchsten Ebene wie die mit Naming-Right-Partner PreZero oder Ärmelsponsor Hep Solar. Hat Sie diese Vermarktungssituation bei ihrem Amtsantritt vor rund einem halben Jahr überrascht?

Jost: Das war durchaus eine herausfordernde Konstellation, die wir sukzessive angehen mussten. In den vergangenen Wochen haben wir aber viele vertrauensvolle Gespräche geführt, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt sind. Parallel haben wir aber bereits begonnen, eine neue Strategie zu entwickeln, um die TSG wirtschaftlich breiter und robuster aufzustellen. Dabei haben wir insbesondere auf die regionale Verankerung geschaut und überlegt, wie wir aus einem zuletzt etwas stagnierenden Partnerbestand von derzeit rund 130 aktiven Sponsoren wieder in ein jährliches Wachstum von zehn Prozent kommen.



Im letzten Jahr feierte die TSG ihr 125-jähriges Vereinsjubiläum. – Foto: TSG

SPOBIS: In absoluten Zahlen dürfte sich der Sponsoringumsatz der TSG – exklusive Hospitality – nach SPOBIS-Informationen zuletzt auf einem Niveau von nur wenig über 20 Millionen Euro bewegen. Damit befindet sich die TSG im unteren Drittel der Bundesliga-Tabelle – noch hinter Clubs wie Mainz 05 oder dem SC Freiburg. Intern soll nun das Ziel ausgerufen worden sein, die Vermarktungserlöse innerhalb der nächsten drei Jahre auf mindestens 25 bis 28 Millionen Euro zu heben. Wie kann das gelingen?

Jost: Ohne diese Zahlen zu bestätigen: Wir setzen auf eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Das heißt, wir wollen vor allem unsere Erlösquellen diversifizieren, neue Partnerschaften aufbauen und vor allem unsere Marke stärken. Dabei helfen uns aber eben auch bestehende Top-Partner wie SAP. Mit denen wir übrigens nicht nur bis 2030 verlängert haben, sondern den Vertrag auch deutlich ausgeweitet haben. Der neue SAP-Vertrag mit der TSG

Mitte Mai hat der Softwarekonzern SAP den zum 30. Juni 2025 auslaufenden Vertrag mit der TSG Hoffenheim bis 2030 verlängert. SAP bleibt damit offizieller Haupt-, Trikotsponsor sowie offizieller Technologie-Partner der TSG Hoffenheim und wird sein bereits mehr als ein Jahrzehnt währendes Engagement fortsetzen. Nach SPOBIS-Informationen bezahlte SAP bislang rund sechs Millionen Euro pro Saisonm – zuzüglich erfolgsabhängiger Boni. Das finanzielle Volumen dürfte sich mit dem neuen Vertrag noch einmal um bis zu 30 Prozent steigern. Bereits seit der Saison 2013/14 ziert der Schriftzug der SAP die Brust der TSG Hoffenheim und zählt damit aktuell zu den Top-3 der langlebigsten Trikotpartnerschaften der Fußball-Bundesliga. Und die enge Zusammenarbeit der TSG mit Europas größtem Software-Unternehmen umfasst viele weitere Felder. Der offizielle Technologie-Partner ist auch Hoffenheimer Spielkleidungssponsor und wird ab der Saison 2025/26 offizieller Trikotärmel-Partner der TSG-Frauen sowie offizieller Partner der TSG-Akademie-Mannschaften U16 bis U19. Auch dort wird SAP ab der neuen Saison als Trikotsponsor in Erscheinung treten und zudem auf der Trainingskleidung präsent sein. Der Walldorfer Konzern mit mehr als 108.000 Mitarbeitenden und dem Stammsitz in Walldorf wird im Rahemen des neuen Vertrages auch in Zukunft in der Arena ein sichtbarer Partner der TSG Hoffenheim bleiben, unter anderem dauerhaft auf den TV-relevanten Banden zu sehen sein. Auch die Logodarstellung an der Fassade der TSG-Spielstätte ist weiter Teil der Vereinbarung. Zudem wird SAP weiterhin als Namenspatronat der Gegengerade und der Blöcke I, J und K wirken sowie eine Businessloge beziehen. „Es war uns ein besonderes Anliegen, die vertrauensvolle sowie über Jahre gewachsene Zusammenarbeit mit der TSG Hoffenheim fortzuführen. Sport ist Teil unserer Unternehmens-DNA“, sagt Lars Lamadé, Head of Global Sponsorships bei SAP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPOBIS: Nach SPOBIS-Informationen dürfte sich auch das finanzielle Volumen des SAP-Vertrags um fast 30 Prozent gesteigert haben. Bislang sollen sechs Millionen Euro pro Saison geflossen sein.

Jost: Diese Zahl möchte ich hier nicht kommentieren. Nur so viel: Die Partnerschaft mit SAP ist auch ein wichtiger Impuls für unsere gemeinsame Aktivierung in der Region. Zuschauerschnitte und Vermarktungsumsätze aus der Vor-Corona-Zeit zeigen, dass das Potenzial für ein signifikantes Wachstum gegeben ist. In der Ticketvermarktung etwa liegt unser Schnitt derzeit bei 23.500 Zuschauern pro Heimspiel – das entspricht einer Auslastung von 80 Prozent. Unser Ziel ist es, mittelfristig auf eine durchschnittliche Auslastung von 90 Prozent zu kommen, was über 24.000 Zuschauer in den Heimbereichen bedeuten würde.



Prangt bald ein neuer Name an der Arena in Sinsheim? Der mit rund vier Millionen Euro pro Jahr dotierte Naming-Right-Vertrag mit PreZero – nach SAP der wichtigste Geldgeber der TSG Hoffenheim – läuft zum 30.06.2025 aus. – Foto: TSG Hoffenheim

SPOBIS: In einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung wurde die TSG zuletzt als „Club ohne Eigenschaften“ bezeichnet. Wofür steht die TSG Hoffenheim im Jahr 2025?

Jost: Das sehe ich komplett anders, denn wenn man sich mit der TSG beschäftigt, sollte einem dort schon einiges auffallen, was anders ist. Aber ich möchte vor allem nach vorne gucken und nicht zurück. Die TSG hat aus meiner Sicht viele attraktive Themen wie eine der stärksten Nachwuchsförderungen, Nachhaltigkeit und Innovationsfreude. Das hat strategische Folgen. Unser Ziel ist es, den Anteil an Spielern aus dem eigenen Nachwuchs im Profikader mittelfristig zu steigern. Das dies möglich ist, hat die TSG auch in der Vergangenheit bereits bewiesen. Dies geht dann gleichzeitig mit einer Sichtbarkeit und Verankerung in der Region einher. Hier müssen wir in der Region deutlich sichtbarer werden: Der neue City-Store in Heidelberg hat seit Eröffnung bereits über 20.000 Besucher verzeichnet und soll mittelfristig zur Steigerung des Gesamt-Merch-Umsatz beigetragen, aber auch für diverse Marketingzwecke genutzt werden. Das Interesse der Besucher zeigt: Wenn wir sichtbar sind, sind wir relevant.



TSG-Talent und künftiger FC-Bayern-Profi Tom Bischof hat als einer von 23 Prozent der Jugendakademie-Spieler den Sprung in den Profifußball geschafft: „Das ist europäischer Topwert“. – Foto: FuPa/Shams Amini