„Wir müssen radikal etwas ändern“: FC Unterföhring im Abstiegskampf

Trainer Andreas Faber sieht personelle Probleme und fordert grundlegende Veränderungen vor dem Spiel gegen den TSV 1860 Rosenheim.

Erst lief die Saison so mittelprächtig und nun ist man bei schlecht angekommen. Vor dem Gastspiel des Landesligisten FC Unterföhring beim TSV 1860 Rosenheim (Samstag, 14 Uhr) macht Trainer Andreas Faber deutlich, dass man nun die Warnsignale erkennen und verstehen muss. „Wir müssen radikal etwas ändern“, sagt Faber mit Blick auf die gefährliche Lage unweit der Abstiegszone.

Das 0:4 zuletzt gegen Aufsteiger Wacker München war ein Tiefschlag, nach dem man in der Saison nichts mehr schönreden kann. Unterföhring steckt im Abstiegskampf und Andreas Faber kam bei seiner schonungslosen Analyse zu dem Ergebnis, dass das kein Zufall ist. Aus den verschiedensten Gründen hat man in der Regel nur etwa den halben Kader im Training und auch vor Rosenheim ist es ein Kampf, 15 Kicker für den Spielberichtsbogen zusammen zu bekommen. Unter der Woche wurde bei Innenverteidiger Kevin Flesch ein Knorpelschaden diagnostiziert, was für den Spieler Winterpause bedeutet. Gerade in der Abwehr sind die Unterföhringer nicht wirklich gut aufgestellt.

Bisher schwärmte man in Unterföhring von dem FCU-Fußball, dessen Merkmale ein freches Forchecking und offensiver Überfall-Fußball sein sollten. Das klappte nicht so ganz und der Übermut führte dann auch immer wieder zu Gegentoren. Vor dem Gastspiel beim Sechsten Rosenheim kündigt Faber an, „dass wir denen sicher nicht in das offene Messer rennen werden“. Möglicherweise ist es gerade auch ein guter Zeitpunkt, den TSV 1860 zu erwischen.

Vor ein paar Wochen war Rosenheim sogar einmal kurz Tabellenführer und dann kam ein Einbruch. Das Team von Startrainer Wolfgang Schellenberg hatte zuletzt drei Rückschläge gegen Traunstein (0:4), Dornach (0:0) und Karlsfeld (1:1). Alle drei Mannschaften befinden sich in der unteren Tabellenhälfte in der Nähe der Unterföhringer. „Wenn wir unsere PS auf die Straße bringen, dann haben wir in der Landesliga gegen alle Vereine eine Chance“, sagt Faber. Er würde liebend gerne den Rosenheimer Durchhänger verstärken. Faber sagt aber auch, dass der nächste Gegner enormes Potenzial habe. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Bulut, S. Bahadir, Orth, Awoudja – B. Bahadir, Gümüs, Tokoro, Kretzschmar, Antonio – Fischer (Porr).