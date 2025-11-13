"Wir müssen punkten" - Freie Turner wollen Sülbeck-Spiel vergessen

„Wir wollen die letzten Spiele so erfolgreich wie möglich abschließen und müssen natürlich besonders nach dem letzten Spiel unbedingt punkten“, betonte der FT-Coach vor dem Duell. Dabei warnt er ausdrücklich davor, den Gegner zu unterschätzen: „Es wird mit Germania wieder eine Mannschaft sein, die unten drin steht und sich mit Händen und Füßen wehren wird.“ Ähnlich wie in der Vorwoche, als man 2:2 gegen den Tabellenletzten Sülbeck/immensen spielte.

Nach zuletzt nur einen Sieg aus sechs Spielen steht für die Braunschweiger viel auf dem Spiel. Runzer fordert deshalb volle Konzentration und Konsequenz von seiner Mannschaft: „Wir sollten mehr als gewarnt sein und ganz dringend darauf achten, dass wir es diesmal besser machen und etwas Zählbares aus Wolfenbüttel mitnehmen.“

Durch einen Sieg könnte der Tabellenneunte zumindest. über Nacht wieder am Rivalen BSC Acosta vorbeiziehen und die Hinrunde gut abschließen. Für die Hausherren geht es um absolut wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Zuhause holte der Aufsteiger Allee bisherigen neun Saisonpunkte und ist nicht zu unterschätzen.

Anpfiff ist dann am Samstag um 18.30 Uhr