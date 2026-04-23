"Wir müssen nun liefern"

„Wir sind aktuell unser eigener Stolperstein“ Die Gründe für den Negativlauf sieht Oertel vor allem bei seiner eigenen Mannschaft. „Ich glaube, dass wir die Hinrunde mit den beeindruckenden 22 Punkten schon richtig eingeordnet haben. Ich habe damals bereits gesagt, dass die Winterpause zum absolut falschen Zeitpunkt kommt“, erklärt der Trainer. Die Vorbereitung sei zwar schwierig gewesen, doch Ausreden lässt er nicht gelten: „Die Wintereinbrüche haben vieles gestückelt – aber das darf keine Ausrede sein.“ Vielmehr sieht er Defizite in der Chancenverwertung: „Gerade die Spiele gegen Eisenberg, Greiz und Eurotrink müssen wir aufgrund des klaren Chancenplus für uns entscheiden. Aber wir sind mit besten Möglichkeiten fahrlässig umgegangen.“ Für Oertel steht fest: „Während wir in der Hinrunde effizient waren und auch das Spielglück hatten, sind wir jetzt unser eigener Stolperstein.“ Zudem habe man den Ernst der Lage zu spät erkannt: „Andere Teams haben den Abstiegskampf früher angenommen, wir sind da etwas blauäugig hineingeraten.“

„Jetzt raus aus der Komfortzone“ Besonders die junge Mannschaft steht nun vor einer Bewährungsprobe. „Es ist und bleibt durch den Umbruch eine blutjunge Truppe, die bisher wenig mit dem Abstieg zu tun hatte. Sie muss das jetzt schmerzlich lernen“, so Oertel deutlich. Die Marschroute ist klar: „Jetzt heißt es mit Vollgas hinein in den dreckigen Abstiegskampf.“ Dabei gehe es auch um mentale Stärke: „Je länger man dem Erfolgserlebnis hinterläuft, desto schwer werden die Beine und die Köpfe rattern.“ Trotz der schwierigen Situation bleibt der Trainer überzeugt von seinem Kader: „Urlaube, Karten oder Verletzungen sind für mich keine Gründe. Jeder hat die Qualität – und an diesem Weg der Jugend halten wir mit größtem Vertrauen fest.“ „Ich sehe keine resignierten Augen“ Auch wenn die Ergebnisse zuletzt ausblieben, erkennt Oertel keine Resignation bei seinen Spielern: „Natürlich ist jeder unzufrieden, aber genau daraus zieht man auch Kraft und die Chance zur Entwicklung – mental und charakterlich.“ Im Gegenteil: „Ich sehe keine resignierten Augen im Kreis. Es regiert eher der Ärger über sich selbst, vor allem was die Effizienz betrifft.“ Seine Aufgabe sieht er darin, die Balance wiederzufinden: „Wir müssen den Jungs Sicherheit und Ruhe geben, um den Aktionismus zu kanalisieren.“ Dabei sind auch die Routiniers gefragt: „Die Alten müssen vorangehen. Ich war selbst lange im Abstiegskampf als Torhüter und versuche, viel mitzugeben.“ Die Zielsetzung ist unmissverständlich: „Wir müssen uns mit Macht und Leidenschaft endlich dieses Erfolgserlebnis holen.“