„Wir müssen mutig bleiben“ – MTV empfängt Spitzenreiter Wilhelmshaven

Wolfenbüttel. Nach der bitteren 2:3-Niederlage in Holthausen-Biene steht der MTV Wolfenbüttel vor der nächsten großen Herausforderung: Am Samstag (14:00 Uhr) empfängt der Aufsteiger auf der Meesche den Tabellen­dritten SV Wilhelmshaven – eine Mannschaft mit Titelambitionen und individueller Klasse. Für Trainer Deniz Dogan ist klar: Nur mit Mut, Disziplin und taktischer Klarheit kann sein Team bestehen.

Trainer Deniz Dogan erwartet eine Partie auf hohem Niveau. „Wir erwarten am Samstag eine Spitzenmannschaft, gespickt mit individueller Qualität und einer klaren Spielidee“, sagte er im Vorfeld. Entscheidend sei, dass seine Mannschaft trotz allem ihren eigenen Plan umsetzt: „Für uns ist es wichtig, dass wir trotzdem bei uns bleiben, mutig sind und den Gegner vor Probleme stellen, was Defensiv betrifft und mit Umschaltmomenten Nadelstiche setzen.“

Auch wenn der Kader aktuell nicht in Bestbesetzung antreten kann, sieht Dogan darin kein Hindernis: „Wir haben natürlich personell einen engen Pass, dennoch haben wir genügend Spieler da, die das auffangen können. Wir hoffen, am Wochenende mit einer Robustheit und Klarheit ein gutes Spiel abzuliefern.“

Mit 14 Punkten aus neun Spielen rangiert der MTV auf Platz acht, während der SV Wilhelmshaven mit 18 Zählern um die Spitzenposition kämpft. Beide Teams treffen aufeinander, nachdem sie in den vergangenen Wochen gegensätzliche Ergebnisse erzielt haben: Wilhelmshaven punktete konstant, Wolfenbüttel sucht nach Stabilität.