– Foto: Jörn Kutschmann

Wir müssen morgen ja auch alle wieder arbeiten

„Gut, für uns geht's ja nur noch um die goldene Ananas. Trotzdem würde ich das Tor sofort gegen drei Punkte, lieber noch gegen die Unversehrtheit unseres Keepers eintauschen.“

„Kutten König, das 1:0 geschossen, aber am Ende 1:7 verloren. Was wiegt mehr? Die Freude über das Tor oder der Ärger über die Niederlage?“

„Besten Dank und viel Erfolg für die restliche Saison.“

Was sich liest, als wäre es ein Interview direkt nach dem Spiel gewesen, war eigentlich ein Selbstgespräch. Abends vor dem Spiegel mit der Zahnbürste.

Ja, was denn? Darf man nicht mal ein bisschen eitel sein?

Außerdem war es ja auch nur ein ganz kurzes, imaginäres Interview.

Immerhin musste ich am nächsten Tag ja auch wieder arbeiten…

Der Tag begann nach neun Stunden Schlaf (ohne Unterbrechung, weil mir ein Kinderfuß in den Rücken tritt). Frau und Kind nächtigten nämlich woanders und mit so viel Platz im Bett holte ich einige Stunden im Reich des Sandmännchens nach und hätte sogar fast verschlafen.

Als ich endlich komplett zu mir kam, hatte ich gerade noch Zeit für ein Brötchen und einen Kaffee.

Dann musste ich fix meine Sporttasche packen und dann ging es, mit leicht erhöhter Geschwindigkeit, in den Wedding.

Dort bekam ich auch umgehend von Jens mein Trikot zugeworfen und kurz dachte ich, ich hätte doch verschlafen und würde noch träumen. Sich das Trikot, auch wenn es sehr eng sitzt, überzuziehen, um für die Alte Dame aufzulaufen, fühlt sich halt nach wie vor wie ein Traum an.

Aber ich war wach und die Szenerie war real.

Also ins Trikot pressen und die Technik vorbereiten, um das Spiel zu dokumentieren.

Und während ich so mit einem Ohr auf die Startaufstellung lauschte und die Stative fixierte, zuckte ich kurz zusammen: Ich stand in der ersten Elf.

Damit hatte ich nun gar nicht gerechnet.

Ich musste mich also unfassbar beeilen, um die Kameras aufzustellen und zum Anpfiff auf dem Pitch zu sein.

Meteor war eigentlich der klare Favorit in diesem Spiel. Trotzdem spielten wir ganz gut mit und nach acht Minuten brach Ivi über die Außen durch und spielte den Ball scharf in die Mitte. Meteors Keeper tauchte ab und kam mit der Spitze seines Zeigefingers an den Ball.

Dadurch lenkte er ihn genau auf meinen Fuß und von dort prallte er ins Netz.

Ein klassischer Michi Preetz – ich hatte keine Chance, diesen Ball nicht zu treffen.

Aber wen kümmert das?

Tor ist Tor und natürlich war es wieder ein überragendes Gefühl, ein Tor für Hertha BSC zu machen.

Die Fahne bekam einen Kuss und ein paar Minuten später war erst mal Pause für mich.

Von außen sah ich, wie Meteor immer stärker wurde und das Spiel auf 1:2 drehte.

Kurz vor der Pause fingen sie dann unser Aufbauspiel ab und hatten Thomas im Kasten bereits überwunden. Doch Özcan, der ein starkes Debüt für uns gab, klatschte den Ball mit der Hand von der Linie.

Alle, bis auf den Schiri, hatten es gesehen. Meteor protestierte und Özcan gab seine Aktion sofort zu.

Den resultierenden Strafstoß hielt Thomas zwar, doch das Ganze sollte noch Folgen haben.

Erst einmal war aber Pause und recht motiviert starteten wir in den zweiten Abschnitt.

Allerdings signalisierte unser Keeper recht schnell, dass es nicht weitergehen würde.

Während er Jens sein Trikot und die Handschuhe übergab, unterhielt ich mich mit einem Meteor-Kicker. Er drückte die Daumen, dass es keine schlimmere Verletzung sei, und beendete seinen Wunsch mit einem puren Klassiker des Amateurfußballs:

„Wir müssen ja morgen auch alle wieder arbeiten.“

Klasse Kerl, klasse Spruch, aber es half leider nichts – unser Torhüter hatte sich die Speiche gebrochen und wurde zwei Tage nach dem Spiel operiert.

Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, aber die Saison ist für ihn natürlich gelaufen: Gute Besserung, Titan!

Ich weiß nicht, ob wir dadurch den Faden verloren hatten oder Meteor einfach eine Schippe drauflegte, aber wir sahen keinen Stich mehr. Die Gäste donnerten uns noch fünf Buden rein und siegten am Ende mit 1:7.

Komischerweise trugen sie auf fussball.de siebenmal denselben Torschützen ein, obwohl definitiv auch andere Spieler getroffen hatten. Unter anderem der Kollege, der mir gegenüber die Kreisliga-Weisheit schlechthin geäußert hatte.

An diesem Abend freute ich mich zwar noch immer über mein zweites Saisontor, würde es aber sofort gegen drei Punkte und/oder einen unverletzten Torwart tauschen.

Mit diesem Gedanken ging's ins Bett … immerhin musste ich ja am nächsten Tag auch wieder arbeiten.

Ha Ho He Hertha BSC…7er Ü40

Der Kutten König