„Wir müssen mit einem Minimalkader anreisen“

Wenn am Sonntag (14:30 Uhr) der VfL Salder den FC Ilsetal empfängt, treffen zwei Teams mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Die Gastgeber stehen nach acht Spieltagen mit zwölf Punkten auf Rang neun der Bezirksliga und könnten mit einem weiteren Sieg den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Für den FC Ilsetal dagegen wird die Lage immer prekärer: Mit nur drei Zählern aus acht Partien liegt die Mannschaft von Trainer Bilal Kötüz punktgleich mit dem SV Kissenbrück am Tabellenende.

„Die Personallage hat sich eigentlich nicht verbessert. Schon gegen Union Salzgitter haben uns zehn Spieler gefehlt, und das wird jetzt wieder so sein“, schildert Kötüz die angespannte Situation. Zahlreiche Langzeitverletzte sowie zusätzliche Ausfälle durch Urlaub machen die Kaderplanung zur Herausforderung. „Auf einen kompletten Kader konnte ich diese Saison leider noch nicht zugreifen. Das ist das Ärgerliche daran“, so der Trainer weiter.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen bemüht sich Ilsetal, die Moral hochzuhalten. „Die positive Stimmung kippt aktuell nicht. Klar, mit drei Punkten in den letzten sieben Spielen sind wir nicht zufrieden, aber die Jungs bleiben positiv. Jeder Punkt ist für uns wichtig.“

Salder hingegen hat in dieser Saison eine andere Bilanz vorzuweisen. Vier Siege und vier Niederlagen sorgen für ein ausgeglichenes Punktekonto. Vor eigenem Publikum will die Mannschaft nach drei Niederlagen in Serie nun wieder zurück in die Spur finden und die Abstiegsränge weiter auf Distanz halten oder vielleicht sogar oben angreifen.