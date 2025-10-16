"Wir müssen mit der gleichen Einstellung und Intensität auftreten"

– Foto: Nico Schoch

Der FV Ravensburg geht mit Rückenwind in den 13. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Nach vier Siegen in Folge hat sich die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit nunmehr 22 Punkten in der Spitzengruppe etabliert. Am Samstag (14 Uhr) gastiert der FV beim Tabellenletzten FC Denzlingen – eine vermeintlich einfache Aufgabe, doch Soyudogru mahnt zur Vorsicht. „Für uns ist klar, es wird kein Selbstläufer. Es wird auf jeden Fall ein sehr intensives Spiel. Wir waren in den letzten Jahren in einer ähnlichen Situation und wissen genau, wie sich das anfühlt. Manchmal laufen Dinge einfach gegen dich und du kannst es dir nicht erklären. Denzlingen wird alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen. Deshalb müssen wir mit der gleichen Einstellung und Intensität auftreten wie in den letzten Spielen.“

Seit dem durchwachsenen Saisonstart hat sich der FV Ravensburg sichtbar gefestigt – und das sowohl in der Defensive als auch im Angriff. „Ich würde sagen, die Abläufe funktionieren besser als zu Saisonbeginn“, erklärte Soyudogru. „Zudem haben wir uns in den letzten Wochen vor allem in der Konsequenz verbessert – sowohl defensiv als auch offensiv. Inzwischen verteidigen wir stabiler, haben mehr Ruhe im Ballbesitz und nutzen unsere Torchancen effizienter.“ Die Ravensburger stehen nach zwölf Spielen auf Platz fünf der Tabelle und haben den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt.

Denzlingen besser als die Tabelle vermuten lässt



Der kommende Gegner FC Denzlingen steckt mit nur einem Saisonsieg tief im Tabellenkeller, doch Soyudogru warnt ausdrücklich davor, die Mannschaft zu unterschätzen. „Denzlingen hat 0:1 verloren, aber wenn man das Spiel sieht, müsste Denzlingen zur Halbzeit 3:0 führen. Am Ende verlieren sie das Spiel 0:1. So ist es leider im Fußball“, sagte der Trainer mit Blick auf die jüngste Niederlage der Breisgauer gegen den TSV Essingen. „Trotz allem ist Denzlingen eine spielerisch starke Mannschaft. Sie versuchen immer Fußball zu spielen, auch wenn sie in der Tabelle unten stehen. Wir müssen über 90 Minuten hellwach sein, vor allem nach Ballverlusten.“ Weiterhin fokussiert



Mit der Serie von vier Siegen und zuletzt drei Spielen ohne Gegentor ist die Stimmung im Ravensburger Lager bestens. Für Soyudogru ist jedoch entscheidend, dass seine Mannschaft konzentriert bleibt. „Natürlich tut die Serie gut, die Stimmung ist derzeit super. Aber wir wissen auch, dass wir in jedem Spiel alles abrufen müssen, um zu gewinnen. Wir bleiben bodenständig und weiterhin fokussiert.“