„Wir müssen mental voll da sein“

„Wir spielen gegen eine gestandene Kreisliga-Mannschaft mit viel Erfahrung im Team. Dazu ein Trainer, der schon sehr viel erlebt hat und genau weiß, wie man eine Mannschaft auf solche Spiele einstellt. Wir müssen gewarnt sein, weil gerade jetzt in dieser Phase die mentale Komponente entscheidend ist.“

„Nur weil es von außen so wirkt, heißt das gar nichts. Es liegt an uns, ob es am Ende so kommt oder nicht. Wir müssen unser Spiel auf den Platz bringen – mehr nicht. Wenn wir das nicht tun, wird es sofort kompliziert.“

Frage: Viele sehen das als Pflichtaufgabe – wie siehst du das?

Frage: Welche Rolle spielen die Bedingungen?

„Die Witterungsverhältnisse sind nicht optimal, es ist extrem kalt. Genau bei solchen Bedingungen können schnell Dinge passieren, die man vorher nicht plant. Wir müssen die Situation annehmen und schnell in unser Spiel finden.“

Frage: Auch personell war die Lage zuletzt schwierig …

„Wir hatten in den letzten Wochen viele verletzte und kranke Spieler. Trotzdem haben wir es geschafft, gegen unsere direkten Konkurrenten zu punkten. Das zeigt, wie die Jungs damit umgehen.“

Frage: Was nimmst du aus den Topspielen mit?

„Wir lagen in beiden Spielen zurück und sind immer wieder ins Spiel zurückgekämpft. Das ist mental sehr stark. Und generell: Wir hatten in dieser Saison schon einige Rückschläge – und sind jedes Mal zurückgekommen. Für eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft ist das nicht selbstverständlich. Dafür haben sich die Jungs Respekt verdient.“

Frage: Was ist der klare Auftrag für Sonntag?

„Die drei Punkte – egal wie. Es geht darum, mit einem guten Gefühl ins letzte Spiel zu gehen. In dieser Phase hat jeder Verein zu kämpfen. Wer es schafft, trotzdem zu gewinnen, wird am Ende ganz oben stehen. Und genau da wollen wir hin.“