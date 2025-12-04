Der SC Lauchringen ist in der Kreisliga A, Staffel Ost, zwar passabel in die Saison gestartet, findet sich vor der Winterpause aber auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Trainer Max Hauser analysiert im Fupa-Kreisligatipp die Ursachen für den Negativtrend, sieht aber optimistisch in die Zukunft und schätzt die Begegnungen des 15. Spieltags ein.

FuPa: Herr Hauser, der SC Lauchringen hat am Wochenende spielfrei, die Partie gegen die Spvgg. Wutöschingen wurde auf Anfang März verschoben. Wie froh sind Sie um die Pause?

Max Hauser: Wir sind alle froh, dass nun Pause ist und wir Kraft tanken können, um nach dem Winter neu anzugreifen. Denn die vielen Niederlagen knabbern an den Spielern. Man merkt, dass sie die Köpfe nicht frei haben. Die Winterpause kommt für uns genau richtig.

FuPa: Ihre Mannschaft hat als Aufsteiger reichlich Lehrgeld bezahlt. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Baustellen? Was muss in der Rückrunde besser werden?

Hauser: Wir müssen unsere Leistung mal über neunzig Minuten zeigen. Es gab genug Spiele, in denen wir gezeigt haben, wozu wir fähig sind, aber viel zu oft sind wir in der zweiten Halbzeit eingebrochen. Oder haben in der ersten Halbzeit gar nicht erst in die Gänge gefunden und konnten es nach der Pause nicht mehr drehen. Es war also immer nur eine Halbzeit gut, aber die andere schlecht. Das müssen wir abstellen. Wir müssen lernen, nach einer Halbzeit nicht so extrem einzubrechen. Wie zum Beispiel gegen Erzingen: Sechs Gegentore in einer Halbzeit, das ist beschämend.