"Wir müssen jetzt den Bock umstoßen" - Mühlenfeld weiter punktlos

Von Beginn an präsentierte sich Mühlenfeld kompakt und schwer zu bespielen. Halvestorf tat sich gegen die engmaschige Defensive lange schwer, fand nach der Pause aber die entscheidende Lücke. Tegtmeyer nutzte einen Fehler im Mühlenfelder Defensivverbund und markierte das Tor des Tages.

„Es war ein sehr schwieriges Spiel. Mühlenfeld stand sehr gut. Unsere jungen Spieler haben heute gelernt, dass man mit Einsatz und Kampf auch drei Punkte holen kann“, resümierte Halvestorfs Trainer Artjom Grincenko, der trotz einiger ungenutzter Großchancen am Ende zufrieden war: „Es war knapp, aber verdient.“

Gästecoach Mario Pohl sah das Resultat kritischer: „Insgesamt kein gutes Landesligaspiel. Ich denke, dass es keiner so richtig verdient hatte. Durch einen Torwartfehler haben wir halt verloren. Wir müssen jetzt den Bock umstoßen und brauchen mal ein Erfolgsmoment.“

Die nächste Chance, so einen Moment zu kreieren, hat Mühlenfeld dann am Sonntag zuhause gegen den OSV Hannover. Die SSG Halvestorf-Herkendorf spielt zeitgleich gegen Iraklis Hellas Hannover.