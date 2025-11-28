„Wir müssen ihnen auf den Füßen stehen“

Trotz der klaren Tabellenlage erwartet Vorsfelde-Trainer Patrick Klein ein intensives Derby. Das Hinspiel (ein 2:1-Erfolg seiner Mannschaft) ist ihm präsent: „In der ersten Halbzeit haben wir uns extrem schwer getan, ein gut pressender Gegner, aggressiv in den Zweikämpfen, der uns einiges abverlangt hat.“ Erst nach der Pause sei Vorsfelde besser ins Spiel gekommen. „Am Ende haben wir völlig verdient gewonnen, aber ich gehe fest davon aus, dass Fallersleben sich an der ersten Halbzeit orientieren wird.“

Für Klein ist daher klar, was auf sein Team zukommt: „Wir treffen auf einen Gegner, der uns ärgern möchte, der alles versuchen wird, um Punkte aus Vorsfelde mitzunehmen.“ Dennoch gibt es keine Zweifel am Anspruch: „Wir sind gewillt, die nächsten drei Punkte einzufahren und mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen.“ Die Mannschaft sei bereit, betont er: „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir dieses Derby gewinnen werden.“

Fallerslebens Trainer Cedric Wienhold sieht sein Team in der Rolle des Außenseiters und nimmt diese mit Realismus und klaren Vorgaben an. „Für mich ist Vorsfelde die spielerisch stärkste Mannschaft der Liga“, sagt er. „Wir müssen kompakt verteidigen und ihnen so wenig Raum wie möglich geben.“

Wienhold setzt vor allem auf die Tugenden, die sein Team im Hinspiel für lange Zeit stark gemacht hatten. „Wir haben uns über weite Strecken gut präsentiert, sogar geführt. Diese Ansatzpunkte nehmen wir mit ins Rückspiel.“ Der Plan sei klar: „Wir müssen im Umschaltspiel schnell in die gefährliche Zone kommen und die wenigen Chancen nutzen, die wir bekommen.“

Besonders das aktuelle Formhoch des SSV macht ihm bewusst, wie schmal der Grat sein wird. „Vorsfelde bestraft die kleinsten Fehler. Sie haben sich in einen kleinen Rausch gespielt und werden nach dem 8:0 zuletzt sehr selbstbewusst auftreten.“ Seine Mannschaft brauche deshalb „eine hochkonzentrierte Leistung über 90 Minuten als Gesamteinheit.“

Personell erwartet Wienhold eine intensive Begegnung, geprägt von Detailarbeit. „Vorsfelde spielt viel über die Außen und diagonale Bälle. Da müssen wir wach und konsequent sein.“ Und dann fasst er zusammen, was für Fallersleben die Grundlage eines möglichen Erfolgs wird: „Wir müssen ihnen auf den Füßen stehen und ihnen immer wieder wehtun.“

Für den SSV Vorsfelde II ist das Ziel klar: oben dranbleiben. Für den VfB Fallersleben II geht es um einen mutigen Abschluss der Hinrunde. Ein Derby mit klar verteilten Rollen aber offenem Ausgang.