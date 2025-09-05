"Wir müssen hungrig bleiben" - Bovenden empfängt Germania Wolfenbüttel

„Vermutlich wird es ein ähnliches Spiel wie in Sülbeck. Ein tiefstehender Gegner, viel Ballbesitz für uns, dazu gilt es, Tempo und Rhythmus immer wieder zu variieren. Wir nehmen die Favoritenrolle an und wollen ihr gerecht werden – geschenkt wird uns aber auch diesmal nichts“, so Broscheit.

Mit breiter Brust können die Schwarz-Gelben durchaus auftreten: Saisonübergreifend ist der BSV seit elf Pflichtspielen ungeschlagen. Doch trotz dieser starken Serie warnt der Coach vor Nachlässigkeit. „Wir dürfen nicht arrogant werden. Wichtig ist, mit gesundem Selbstvertrauen und der nötigen Demut ins Spiel zu gehen.“

Das Ziel ist klar: Die nächsten drei Punkte sollen her, um Platz zwei in der Tabelle zu verteidigen und so lange wie möglich in der Spitzengruppe zu bleiben. „Wir müssen hungrig bleiben!“, betont Broscheit.

Während es für den Bovender SV also darum geht, möglichst dicht an der Tabellenspitze zu bleiben, will Germania Wolfenbüttel endlich die ersten Punkte einfahren, die auch verdient wären.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr