"Wir müssen Holthausen-Biene extrem ernst nehmen"

Nach zwei Siegen in Folge hat sich der MTV Wolfenbüttel in der Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen etabliert. Am Sonntag (12. Oktober, 14:30 Uhr) wartet beim SV Holthausen-Biene jedoch eine Partie, die gefährlicher ist, als es der Tabellenstand vermuten lässt. Der Aufsteiger von der Meesche liegt mit 14 Punkten auf Rang sieben, Biene steht mit nur einem Zähler am Tabellenende – doch Trainer Deniz Dogan warnt eindringlich vor Überheblichkeit.

„Wir erwarten einen Gegner, der für uns eigentlich undankbar ist“, sagt Dogan. „Holthausen-Biene hat zwar nur einen Punkt, aber das darf uns nicht beeinflussen. Ich habe die Mannschaft davor gewarnt, dass sie sehr unangenehm sein können und ein gutes Umschaltspiel haben.“

Der MTV reist mit Rückenwind ins Emsland. Nach dem späten 1:0 gegen Wetschen und dem dramatischen 3:2 in Meppen zeigt die Formkurve klar nach oben. Dogans Team hat sich nicht nur in der Tabelle gefestigt, sondern auch in puncto Mentalität gesteigert. „Wir müssen 100 Prozent Kampfgeist zeigen und die nötige Disziplin mitbringen“, fordert der Coach.

Dass Holthausen-Biene trotz der schwierigen Lage kein leichter Gegner ist, bewies das Team zuletzt beim 2:3 gegen den Heeslinger SC. Erst in den Schlussminuten mussten sich die Biener geschlagen geben, nachdem sie beim Stand von 0:3 fast noch ein Comeback geschafft hätten. „Man hat gesehen, dass sie ihre Stärken und Schwächen kennen und sie richtig einsetzen“, so Dogan.

Nach den intensiven Auswärtsspielen in Verden und Meppen ist beim MTV vor allem die mentale Frische gefragt. Dogan fordert Ruhe und Präzision: „Wir müssen bei uns bleiben, dürfen nicht hektisch werden und das Spiel geduldig an uns ziehen.“ Besonders im letzten Drittel will der Coach mehr Zielstrebigkeit sehen – ein Punkt, an dem sein Team zuletzt kontinuierlich gearbeitet hat.