"Wir müssen Gitters Offensive in den Griff bekommen"

– Foto: Jonas Roesner

Ein Spiel, das in beide Richtungen kippen kann: Thiede will trotz Personalsorgen zu Hause bestehen, Gitter reist mit Offensivpower an. Thiede steht mit 32 Zählern auf Platz sieben, Gitter rangiert dahinter mit 30 Punkten auf Platz neun.

Schon das Hinspiel war ein Fingerzeig für die Ausgeglichenheit. FC Viktoria Thiede gewann knapp mit 1:0 beim SC Gitter, Torschütze war Pramme (28.). Auch diesmal ist ein Spiel auf Messers Schneide zu erwarten.

Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die Brisanz. FC Viktoria Thiede rang FC Ilsetal spät mit 1:0 nieder, Bartz traf erst in der Nachspielzeit (90.+3). Der SC Gitter hingegen bewies beim wilden 4:3 ebenfalls gegen Ilsetal seine Offensivstärke, mit Treffern von Jaschkowitz (14.), Adam (35., 67.) und Rosowski (78.).

Für Yüksel Altinkaya, Trainer von FC Viktoria Thiede, ist die Ausgangslage eindeutig und zugleich kaum zu greifen: „Gitter hat immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft grundsätzlich. Wenn man auf die Tabelle guckt, da sind wir alle so eng beieinander. Das ist der Wahnsinn. Gewinnst du ein Spiel, rutschst du gleich hoch. Verlierst du ein Spiel, rutschst du gleich runter.“

Gerade deshalb misst er der Tabellenposition wenig Bedeutung bei: „Da spielt der Tabellenplatz eigentlich überhaupt keine Rolle. Deswegen muss man das ganze Spiel wie ein direktes Duell betrachten. Mittelfeld-Duell.“

Besonders beeindruckt zeigte sich Altinkaya vom Offensivauftritt des Gegners in Ilsetal: „Wir haben Mittwoch gegen Ilsetal gespielt und gesehen, wie schwer es ist, auf diesem Platz zu spielen und wie schwer es ist, gegen Ilsetal Tore zu schießen. Und das zeigt, was für eine gute Offensive Gitter hat, dass sie dort vier Tore geschossen haben.“

In 21 Spielen hat Gitter 53 Tore geschossen (etwa 2,5 Tore pro Spiel) und stellt damit die siebtstärkste Offensive der Liga.

Die Konsequenz daraus ist klar formuliert: „Das sagt uns wiederum, dass wir defensiv auf der Hut sein müssen, dass wir natürlich auch offensiv unsere Chance suchen müssen. Aber wir müssen definitiv Gitters Offensive in den Griff bekommen. Sie haben unheimlich viele Tore geschossen. Sie haben eine sehr gute Offensivreihe, und es gilt, diese Offensivreihe in den Griff zu kriegen.“



Ein klarer Fokus und doch bleibt ein Unsicherheitsfaktor: „Da haben wir uns einiges ausgedacht. Ob wir das Ganze umsetzen werden, müssen wir mal schauen.“

Erschwert wird die Aufgabe durch personelle Engpässe. Yüksel Altinkaya muss improvisieren: „Was den Kader angeht, sind wir momentan dünn besetzt. Das Spiel gegen Ilsetal war sehr, sehr intensiv, sodass wir dort leider drei Verletzte haben, die am Sonntag nicht spielen können.“

Trotzdem formuliert er einen klaren Anspruch an sein Team: „Aber wir werden trotzdem eine Mannschaft auf den Platz bringen, die alles in dem Heimspiel geben wird und versuchen wird, die drei Punkte zu Hause zu lassen.“