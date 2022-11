„Wir müssen gewinnen“: VfL Denklingen will die Weihnachtszeit ohne große Abstiegssorgen genießen Dominik Karg kehrt zurück

Just, als er im Heimrecht den möglichen Vorteil für sein Team benennen wollte, fiel ihm die Diskrepanz zum Vorjahr auf. „Daheim sind wir ja leider auch keine Macht mehr.“ Die aber wollen die Denklinger wieder sein. Selbstredend ist der Weg zu alter Stärke kein einfacher. Alles, was in der vergangenen Saison lange Zeit so spielerisch leicht, selbstverständlich und dominant aussah, ist wie vom Herbstwind weggeblasen.

Am Dienstag verweilte die Mannschaft nach dem Training noch lange in der Kabine. Es wurde gemeinsam die Bundesliga verfolgt, aber auch noch einmal ausgiebig die eigene Situation diskutiert. „Die Jungs sind sehr selbstreflektiert, die Mannschaft ist intakt“, beteuert Ansorge zwei Tage später. Und er betont die Bedeutung der kommenden Begegnung: „Wir müssen gewinnen, sind in der Bringschuld.“ Geht das Unterfangen schief, würden die Denklinger vor dem abschließenden Gastspiel beim SV Raisting in die Abstiegszone abrutschen. „Dann überholt uns auch noch Neuried.“