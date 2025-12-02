„Wir müssen gegen Ratingen ein anderes Gesicht zeigen“

Die Geschehnisse des Freitagabends lagen Julian Stöhr am Montagmittag noch im Magen. Die 0:1-Niederlage beim Tabellenvorletzten 1. FC Kleve hatte den jüngsten Erfolgslauf des KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein jäh gestoppt. Und es waren nicht nur die sportlichen Eindrücke der Partie am Bresserberg, die den Trainer der Uerdinger nachhaltig beschäftigten.
Denn eigentlich hatte sein Team in Kleve fußballerisch gar nicht einmal einen schlechten Auftritt abgeliefert. Aber wie schon mehrfach in dieser Spielzeit waren die Krefelder gegen ein vermeintlich schwächeres Team offenbar nicht mit der hundertprozentigen Einstellung zu Werke gegangen. „Die Niederlage hat wehgetan, keine Frage“, gab Stöhr daher am Montag auch zu Protokoll. Grundsätzlich habe er sich die Frage gestellt, warum sein Team gerade gegen Konkurrenten aus der unteren Tabellenregion gerne Punkte liegen lässt. Sei es gegen Büderich, gegen Dingden oder nun halt gegen Kleve.
Entsprechend verortet Stöhr das Problem im Kopf. „Wir müssen es künftig hinbekommen, auch gegen solche Teams zu performen. Das gelingt uns gegen vermeintliche Spitzenteams immer deutlich besser.“ Und daher sei es vermutlich umso besser, dass nun schon am Dienstagabend das Nachholspiel gegen den Tabellenführer Ratingen 04/19 in der Grotenburg auf dem Programm steht (Anpfiff 19.30 Uhr). Der reist laut Stöhr mit „dem besten Kader der Liga“ an – und konnte sein Polster an der Spitze trotz zwei später Nackenschläge beim 3:3 gegen Holzheim aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz sogar um einen Punkt ausbauen.
Entsprechend fordert Julian Stöhr auch einen deutlich beherzteren Auftritt seiner Mannschaft. „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, es wird aber auch ein komplett anderes Spiel.“ Aber nicht nur die richtige Einstellung werde wegweisend, sondern auch die Entscheidungsfindung. „Die Qualität unserer Abschlüsse muss stimmen, der letzte Pass, die Überzeugung beim Torschuss.“ Denn letztlich braucht es nun einmal eigene Treffer, um ein Spiel zu gewinnen – und davon erzielte der KFC in den vergangenen Partien schlicht zu wenig. Zumal nun ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel auf den KFC wartet: Bei einem Sieg ist man wieder in Reichweite zur Spitze – bei einer Niederlage müsste man sich wohl erst einmal wieder in Richtung Tabellenmittelfeld orientieren.
Hilfreich ist in diesem Zusammenhang, dass Stöhr vor dem Top-Spiel zumindest keine Ausfälle zu beklagen hat. Wie immer lässt er sich im Vorfeld aber auch nicht allzu tief in die Karten blicken, wollte sich erst nach dem Abschlusstraining am Montag auf eine endgültige Startelf festlegen. Aber wer auch immer am Dienstagabend in Blau-Rot auflaufen wird – mit einer ähnlichen Einstellung wie in Kleve wird gegen Ratingen wohl nichts zu holen sein.