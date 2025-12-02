„Wir müssen gegen Ratingen ein anderes Gesicht zeigen“

Entsprechend verortet Stöhr das Problem im Kopf. „Wir müssen es künftig hinbekommen, auch gegen solche Teams zu performen. Das gelingt uns gegen vermeintliche Spitzenteams immer deutlich besser.“ Und daher sei es vermutlich umso besser, dass nun schon am Dienstagabend das Nachholspiel gegen den Tabellenführer Ratingen 04/19 in der Grotenburg auf dem Programm steht (Anpfiff 19.30 Uhr). Der reist laut Stöhr mit „dem besten Kader der Liga“ an – und konnte sein Polster an der Spitze trotz zwei später Nackenschläge beim 3:3 gegen Holzheim aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz sogar um einen Punkt ausbauen.

Entsprechend fordert Julian Stöhr auch einen deutlich beherzteren Auftritt seiner Mannschaft. „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, es wird aber auch ein komplett anderes Spiel.“ Aber nicht nur die richtige Einstellung werde wegweisend, sondern auch die Entscheidungsfindung. „Die Qualität unserer Abschlüsse muss stimmen, der letzte Pass, die Überzeugung beim Torschuss.“ Denn letztlich braucht es nun einmal eigene Treffer, um ein Spiel zu gewinnen – und davon erzielte der KFC in den vergangenen Partien schlicht zu wenig. Zumal nun ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel auf den KFC wartet: Bei einem Sieg ist man wieder in Reichweite zur Spitze – bei einer Niederlage müsste man sich wohl erst einmal wieder in Richtung Tabellenmittelfeld orientieren.

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang, dass Stöhr vor dem Top-Spiel zumindest keine Ausfälle zu beklagen hat. Wie immer lässt er sich im Vorfeld aber auch nicht allzu tief in die Karten blicken, wollte sich erst nach dem Abschlusstraining am Montag auf eine endgültige Startelf festlegen. Aber wer auch immer am Dienstagabend in Blau-Rot auflaufen wird – mit einer ähnlichen Einstellung wie in Kleve wird gegen Ratingen wohl nichts zu holen sein.