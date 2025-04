„Wir müssen geduldig bleiben“ - SG Sonnenhof zu Gast beim Letzten

Die Stimme

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Unsere Vermutung im Vorfeld hat sich gegen den VfR Mannheim dann letztendlich auch bewahrheitet. Es war die erwartet schwierige Aufgabe. In der ersten Halbzeit haben wir dann aber genau das, was uns in den vergangenen Spielen so ein bisschen gefehlt hat, endlich wieder von Beginn an auf den Platz gebracht. Wir waren sehr effizient und haben gegen einen guten Gegner nur ganz wenig zugelassen. Das spricht wiederum für unsere gesamte Defensiv-Leistung sowie gute Arbeit gegen den Ball. Auch jetzt am kommenden Sonntag wissen wir wieder nicht so richtig, was uns erwartet. Die Villinger stehen auf jeden Fall sehr kompakt und lauern auf das Umschaltspiel. Sie haben vergangene Woche in Balingen bereits gezeigt, dass sie den Gegnern vereinzelt auch wehtun können. Wir müssen auf jeden Fall geduldig bleiben, werden sicherlich viel Ballbesitz haben und brauchen einmal mehr ein gutes Positionsspiel, um zu Torchancen zu kommen. Zu Ostern wollen wir uns aber selbst beschenken und die Punkte daher auch mit nach Hause nehmen.“

Die Personalsituation

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt auch weiterhin auf Marius Kunde (OP nach Mittelfußbruch). Ebenfalls nicht mit an Bord sein wird Mike Huras (Sprunggelenksverletzung). Fraglich ist zudem ein Einsatz von Elias Rahn (angeschlagen). Ansonsten stehen nach jetzigem Stand alle Akteure für das bevorstehende Auswärtsspiel zur Verfügung.

Der Gegner

Aktuell belegt der FC 08 Villingen II mit neun Punkten aus den bisherigen 27 Saisonspielen den 18. und damit letzten Tabellenplatz in der Oberliga BW. Somit steht der Meister der Verbandsliga Südbaden aus der Vorsaison bereits zum jetzigen Zeitpunkt als sicherer Absteiger fest: Denn unabhängig von der sportlichen Ausgangslage, bei noch 21 zu vergebenen Punkten und 19 Zählern Rückstand auf das – nach jetzigem Stand – rettende Ufer, ist ebenfalls gewiss: Auch die erste Mannschaft des FC 08 Villingen kehrt nach nur einer Saison in der Regionalliga Südwest direkt wieder in die höchste Fußball-Spielklasse Baden- Württembergs zurück. Dies sorgt wiederum dafür, dass selbst wenn die zweite Garde des FC 08 noch das sportliche Wunder schaffen sollte, nicht zwei Mannschaften eines Vereins in derselben Liga an den Start gehen dürfen. Dabei war das Team von Coach Daniel Miletic noch verheißungsvoll in die neue Saison gestartet.

Zum Auftakt gab es einen 2:1-Heimsieg gegen den TSV Essingen. Einer 0:2-Niederlage bei der TSG Backnang folgte wiederrum ein fulminanter 5:1-Heimerfolg gegen den FV Ravensburg. Auf eine Durstrucke von neun Niederlagen in Serie folgte jedoch mit dem 2:0-Auswärtssieg bei Mitaufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen der bis dato letzte Sieg des FC 08. Seitdem folgten 14 weitere Pleiten in Folge. Das Hinspiel in der aktuellen Spielzeit entschied die SG Sonnenhof Großaspach im Oktober vergangenen Jahres in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena am Ende souverän mit 5:0 für sich. Mit Fabian Eisele, Lukas Stoppel, Volkan Celiktas, Lorenz Ender und Mert Tasdelen trugen sich dabei gleich fünf verschiedene Akteure in die Torschützenliste ein. Geleitet wird die Begegnung am Sonntag von Schiedsrichterin Selina Menzel (26, FC Karlsruhe) und ihren beiden Assistenten Fabian Menzel und Patrick Raßl.

Rund um die Partie

Auch am Sonntag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es am Spieltag an den Tageskassen.