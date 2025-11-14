„Wir müssen geduldig bleiben“

Aufgrund schlechter Platzverhältnisse beim FC Ilsetal wurde das Heimrecht getauscht, sodass die Partie auf der Meesche in Wolfenbüttel ausgetragen wird.

Trotz der klaren Tabellenlage rechnet der MTV-Coach mit einer taktisch anspruchsvollen Aufgabe: „Mit Ilsetal erwartet uns ein voraussichtlich sehr disziplinierter Gegner, der tief stehen, die Räume eng machen und uns nur wenige Torchancen ermöglichen möchte, um anschließend schnell zu kontern.“ Für seine Mannschaft bedeutet das, die Kontrolle zu behalten und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.

„Wir müssen das Spieltempo hochhalten, geduldig bleiben und dennoch zielstrebig in die Box kommen“, erklärt Güzel. Ein hektischer Angriffsstil sei fehl am Platz: „Das heißt, wir dürfen nicht kopflos anrennen, sondern müssen auf unsere Momente warten und sie konsequent nutzen.“

Dass Wolfenbüttel diese Momente finden kann, hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen mehrfach bewiesen. Besonders beeindruckend: Die Torgefahr verteilt sich auf beinahe den gesamten Kader. „Schließlich haben sich bereits 18 verschiedene Spieler in die Torschützenliste eingetragen – und das macht uns vorne unberechenbar“, so Güzel.

Für den FC Ilsetal hingegen zählen im Abstiegskampf vor allem Organisation und Disziplin. Jeder Punkt wäre ein Erfolg – doch gegen den Spitzenreiter dürfte die Aufgabe besonders anspruchsvoll werden.

Anstoß auf der Meesche ist am Sonntag um 14.00 Uhr.