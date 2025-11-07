„Wir müssen gallig und gierig sein": Geretsried hofft auf Sieg

Die Hälfte der Saison ist vorüber und der TuS Geretsried kann sein Zwischenzeugnis nach einem halben Jahr in der Bayernliga ohne Scham vorzeigen: Mit Platz zwölf und vier Punkten Differenz zu den Relegationsplätzen ist der Aufsteiger bei Halbzeit im Soll hinsichtlich des ausgegebenen Zieles, den Verbleib in der Liga zu sichern. Dennoch tut sich Daniel Dittmann schwer, die Frage nach dem Grad seiner Zufriedenheit zu beantworten. „Ich bin natürlich nicht zufrieden, wenn wir Spiele verlieren“, äußert sich der TuS-Coach zurückhaltend. Auf das Ziel Klassenerhalt reduziert, stellt sich Zufriedenheit wohl erst ein, wenn auch nach den nächsten 16 Spielen eine Position oberhalb der Relegationsränge erreicht worden ist. „Aber wir sind von den Leistungen in den bisherigen Spielen sehr stabil, finde ich. Wir hatten – abgesehen von dem 0:5 in Schalding/Heining – keine krassen Abfälle, keine extremen Schwankungen“, stellt Dittmann vor der Reise zum Auswärtsspiel beim FC Ismaning an diesem Samstag (14 Uhr) fest.

Im Mittelpunkt steht ein fortwährender Lernprozess. „Es war bisher eine Saison mit vielen Facetten, wir haben viel lernen dürfen“, so der Geretsrieder Trainer, dessen Team bedingt durch die diversen Aufstiegsspiele nach nur zweieinhalb Wochen Sommerpause in das Abenteuer Bayernliga gestartet war. „Mit viel Energie“, erinnert Dittmann an die erfolgreichen Partien in der Frühphase der Saison, ehe man ab Mitte August mit einer Niederlagenserie auf den Boden der Tatsachen aufgeschlagen war. Mit einem 5:0-Sieg gegen Mitaufsteiger Sturm Hauzenberg und dem 1:1 zuletzt beim TSV Nördlingen nimmt die Ergebniskurve wieder einen erfreulichen Verlauf, der nun mit dem Spiel in Ismaning seine Fortsetzung finden soll.

„Am Anfang war viel Euphorie, dann auch durch viele Verletzte bedingt eine schwierigere Phase, jetzt beißen wir uns wieder rein“, zeigt sich Daniel Dittmann optimistisch. „Es war ein guter Lernprozess für jeden, jeder weiß jetzt, was geht und was nicht geht.“ Folglich ist davon auszugehen, dass jeder mit dem Gefühl in den Münchner Norden fährt: Da geht was! Wenngleich das 1:1 aus dem Hinspiel bei der Bayernligapremiere nicht unbedingt als Maßstab taugt. „Das war unser allererstes Spiel, bei Temperaturen von 32 Grad – das ist nicht vergleichbar mit einem Spiel einige Monate später Mitte November“, so der TuS-Coach.

Ein Blick auf die Tabelle lässt die Brisanz erahnen, die das Duell der beiden Kontrahenten mit sich bringt, die punktgleich vor den Relegationsrängen liegen. „Es geht um die Wurst“, bringt es Dittmann auf den Punkt. Die Truppe von Trainer Xhevat Muriqi erwartet er trotz oder gerade wegen der drei jüngsten Niederlagen aggressiv und angriffslustig. „Die haben zu Hause schon einen Plan. Ich gehe davon aus, dass sie versuchen werden, volles Angriffspressing zu spielen“, so der Übungsleiter, der das passende Gegenmittel zu kennen glaubt: „Wir müssen gallig und gierig sein. Denn wer mehr Zweikämpfe gewinnt, wird auch das Spiel gewinnen.“