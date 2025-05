"Wir müssen es akzeptieren. Es tut trotzdem sehr weh"

Auch nach dem Ausgleich agieren die Spatzen weiter mutig, kommen durch Dennis Dressel in der 25. Spielminute zum Abschluss – doch Heuer Fernandes kann zur Ecke klären, die den Spatzen nichts einbringt. Kurz darauf kommen die Gäste über links und Aaron Keller, der in den Sechzehner zieht, abbricht und im Zentrum Higl sucht, dessen Abschluss bleibt jedoch an der Hamburger Abwehr hängen. Das Spielgeschehen nimmt zunächst seinen Lauf, doch die Ulmer Nummer 33 geht nach dem Abschluss zu Boden, weshalb der Video Assistant Referee Dr. Max Burda zum Videoscreen bittet. Und tatsächlich wurde Higl unmittelbar nach seinem Abschluss von Muheim gestempelt, so entscheidet der Unparteiische zurecht auf Strafstoß für die Spatzen (35′). Für die Ulmer tritt Telalovic an den Punkt, läuft an, platziert seinen Schuss in das rechte Eck – doch Heuer Fernandes ist zur Stelle und pariert für den HSV.

Bereits in der Anfangsphase lässt sich erkennen, was hinsichtlich der brisanten Tabellenkonstellation zu erwarten war – beide Mannschaften spielen angepeitscht durch eine unglaubliche Kulisse in Hamburg mit einem geöffneten Visier auf Sieg. Die Spatzen, mit dem besseren Start in die Partie, untermauern ihre Absichten und gehen in Persona von Tom Gaal nach einem unzureichend entschärften Ulmer Eckball mit 0:1 in Führung. (7′) Die Antwort der Hausherren lässt jedoch nicht lange auf sich warten, denn als sich Reis nach Vorarbeit von Muheim auf der Gegenseite ein Herz nimmt und es aus der Distanz versucht, schlägt das Leder unhaltbar im linken unteren Eck des von Thiede gehüteten Kastens ein und egalisiert die frühe Ulmer Führung (10′).

Die Rothosen auf der anderen Seite sind rund sieben Minuten später deutlich abgeklärter, so lässt Selke nach einem Einwurf von rechts auf Sahiti durch, dessen direkte Weiterleitung den einlaufenden Königsdörffer findet, so dass dieser per Heber den aufgerückten Thiede überwinden kann und zum 2:1 einnetzt (42′). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöht Hamburg, so lässt Dompe zunächst Allgeier stehen ehe er mit einer Flanke an den zweiten Pfosten Selke findet, der sich im Rücken von Strompf abgesetzt hatte und souverän auf 3:1 stellt. (45′ +4)



In der Halbzeitpause wechseln die Spatzen ein Mal, der angeschlagene Keller wird fortan von Chessa ersetzt und auch der HSV nimmt eine Veränderung vor. Nach dem Seitenwechsel entwickelt sich die Partie zu einem Selbstläufer zu Gunsten des Hamburger SV, welcher nicht nur befreit aufspielen und seinen hochqualitativen Offensivfußball zelebrieren kann, sondern auch durch das nötige Spielglück unterstützt wird. Zunächst agieren Thiede und Strompf bei einer Hereingabe von Dompe unglücklich, so dass die Kugel im eigenen Netz landet, ehe Königsdörffer nach langem Dribbling den Ball aus 17 Metern flach im Eck zum 5:1 unterbringt (49′ | 62′).

Trotz des naheliegenden Ausgangs der Partie beweisen die Spatzen zu Gast im Volksparkstadion Größe, setzen auch spät in der Partie in Persona von Dennis Dressel und dessen Direktabnahme nach einer Ablage von Ludwig sowie durch einen Abschluss von Rösch Nadelstiche, die ein gut aufgelegter Heuer Fernandes im Hamburger Gebälk jedoch allesamt verhindern kann (68′ | 84′). In den Schlussminuten erhöht der HSV durch Elfadli den Endstand auf 6:1.

Fazit & Ausblick

Die Spatzen belohnen sich aber wie so oft in der Saison für eine engagierte und kämpferische Leistung nicht. In Folge des Hamburger Doppelschlags kurz vor dem Seitenwechsel und einem unglücklichen Eigentor direkt nach Wiederanpfiff verliert man letztlich verdient, aber erhobenen Hauptes ein emotionales Schicksalsspiel in Hamburg. Durch den Münsteraner Sieg am Freitagabend über die Hertha steht der SSV Ulm 1846 Fußball damit bereits vor dem letzten Spieltag und dem Aufeinandertreffen mit den Preußen als Absteiger in die 3. Liga fest. Am kommenden Sonntag, 18.05.2025, trifft man zum Saisonabschluss im Donaustadion vor ausverkauftem Haus ab 15.30 Uhr auf Preußen Münster.

Stimmen zum Spiel:

JO REICHERT: „Sehr schwierig, sehr bitter. Es war jetzt definitiv der Abstieg für uns. Es war heute auch wieder ein Sinnbild unserer Saison. Wir waren sehr gut im Spiel, gehen in Führung, kassieren dann aus dem Nichts den Ausgleich. Haben dann wieder die Chance, nochmal in Führung zu gehen, in einer Phase, wo wirklich alles am Wackeln war. Machen es nicht und dann am Ende sind wir zusammengebrochen. Das darf uns so in der Form auch nicht passieren. Aber ich glaube, es ist jetzt einfach passiert und wir müssen es akzeptieren. Es tut trotzdem sehr weh.“

ROBERT LECHLEITER: „Glückwunsch an den HSV zum Aufstieg. Ich glaube, der Verein spielt nächstes Jahr wieder da, wo er auch hingehört, wenn man das ganze Drumherum heute gesehen hat. Zum Spiel, ich muss sagen großes Kompliment an meine Mannschaft. Das Ergebnis ist dann natürlich zum Schluss mit 6:1 sehr hoch, aber ich glaube, nach 35 Minuten haben wir die Riesenmöglichkeit hier sogar verdient, 2:1 in Führung zu gehen. Wir haben bis zum 1:1 zehn unfassbar gute Minuten gespielt, gehen verdient in Führung. Machen dann einen kleinen Fehler auf der Außenbahn, der dann vom HSV gleich bestraft wird. Haben dann die Möglichkeit mit dem Elfmeter auf 2:1 zu erhöhen in der 35. oder 36. Minute. Dann wäre das Spiel mit Sicherheit in eine andere Richtung gelaufen, wenn wir das in die Halbzeit gebracht hätten. Aber dann ist es kein Wunschkonzert und der HSV macht einen Doppelschlag und dann kannst du es auch nicht mehr halten. Wir haben es in der Halbzeit nochmal angesprochen, wir versuchen nochmal alles, wollen trotzdem nochmal versuchen aufs zweite Tor zu gehen, um vielleicht nochmal zurückzukommen. Aber wie gesagt, dann haben wir auch gesehen, was in der Hamburger Mannschaft für eine Qualität drinnen ist, wenn sie ins Laufen kommen. Da waren dann bei uns auch logischerweise die Köpfe zum Schluss runter. Von daher ist es kein Vorwurf an die Jungs, wir haben alles nochmal rausgehauen in der Situation. Ein Spiel, das für beide Mannschaften mit Sicherheit auch nicht so einfach war. Wo viel Druck drauf war. Und ja, das ist natürlich für uns jetzt sehr bitter, dass das in einem Abstieg jetzt geendet ist.

MARKUS THIELE: „Das Ergebnis heute war zu deutlich. Das hat die Mannschaft nicht verdient. Aber das war am Ende natürlich auch kein gewöhnliches Spiel mehr. Vor der Pause war diese Partie ein Spiegelbild unserer gesamten Spielzeit. Von der Saison-Leistung her hätten wir eigentlich Zehnter werden können. So absurd das klingt. Wir waren in den bisher gespielten 33 Partien fast nie das deutlich schlechtere Team. Und dennoch steigen wir ab. Weil wir uns zu selten belohnt haben. Das ist bitter. Aber: Bei uns geht die Welt jetzt nicht unter. Hier wird solide gearbeitet und gewirtschaftet und wir sind vorbereitet. Wir gehen erhobenen Hauptes. Und wir kommen wieder. Wir geben nie auf!“