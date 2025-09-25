„Wir müssen erneut an unser Maximum gehen“

„Meine Mannschaft zeigt immer wieder starke Phasen im Ballbesitz und erspielt sich zahlreiche Chancen. Auch wenn wir hier noch nicht am Limit angekommen sind, ist von Spiel zu Spiel eine deutliche Steigerung zu erkennen“, erklärt Güzel vor der Partie. Nach zuletzt überzeugenden Auftritten ist die Stimmung im MTV-Lager entsprechend positiv. „Unsere kleine Siegesserie stärkt zusätzlich den Zusammenhalt im Team und sorgt dafür, dass die gemeinsame Arbeit enorm viel Freude bereitet. Wenn dann überzeugende Auftritte wie in den letzten beiden Spielen gelingen, entsteht eine echte Win-Win-Situation.“

Trotz der Tabellenkonstellation will der MTV-Coach das Duell gegen Goslar nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Am Sonntag wartet mit Goslar der nächste Gegner. Ihn dürfen wir keinesfalls unterschätzen, um erfolgreich zu sein müssen wir erneut an unser Maximum gehen.“ Besonders der interne Konkurrenzkampf im Kader stimme ihn zuversichtlich: „Jeder Spieler pusht den anderen, was unser Niveau insgesamt immer weiter anhebt. Genau diese Mentalität macht uns stark.“

Für den MTV Wolfenbüttel II bietet sich damit die Chance, die Tabellenführung zu festigen. Der GSC 08 wiederum könnte mit einem Auswärtssieg auf Tuchfühlung zu den oberen Plätzen gehen. Spannung ist also garantiert.