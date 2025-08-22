SG-Trainer Fabio Fröchtenicht macht vor dem Duell deutlich, worauf es ankommt: „Wir müssen eng zusammenrücken, dann können wir auch diesem Spiel unseren Stempel aufdrücken.“ Seine Mannschaft überzeugte zuletzt sowohl in der Liga als auch im Pokal und will den Schwung mitnehmen. „Wichtig wird sein, zweite Bälle zu bekommen und präsent zu sein“, so Fröchtenicht weiter.

Die bisherigen Resultate unterstreichen die Formstärke der SG: Zum Auftakt trennte sich das Team mit 2:2 vom SCW Göttingen, ehe eine Woche später ein 5:2-Auswärtssieg beim SV Groß Ellershausen-Hetjershausen folgte. Mit vier Punkten aus zwei Spielen rangiert Bergdörfer damit auf Platz sechs.

Petershütte hingegen wartet nach zwei Begegnungen noch auf den ersten Sieg. Zum Start kam der Absteiger nicht über ein 3:3 gegen Groß Ellershausen-Hetjershausen hinaus, ehe am zweiten Spieltag eine 2:4-Niederlage beim SSV Nörten-Hardenberg folgte. Entsprechend steht das Team unter Zugzwang, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Tabellarisch treffen zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander: Bergdörfer möchte den Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen, während Petershütte als Absteiger den Anspruch hat, vorne mitzuspielen. Entsprechend viel Spannung ist in dieser Begegnung zu erwarten.