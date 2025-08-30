 2025-08-28T05:22:00.927Z

„Wir müssen endlich von Anfang an bis zum Ende kämpfen“

VfR Dostluk Osterode empfängt den 1. SC Göttingen 05 II

Gastgeber wollen erste Punkte einfahren – Göttingen II reist als Favorit an

Am Sonntag (15.00 Uhr) steht für den VfR Dostluk Osterode ein schweres Heimspiel auf dem Programm. Der Tabellenletzte empfängt mit dem 1. SC Göttingen 05 II eines der formstarken Teams der Bezirksliga.

Während die Osteroder nach drei Niederlagen und 2:12 Toren noch ohne Punkt am Tabellenende stehen, hat Göttingen II mit zwei Siegen und einem Remis einen starken Saisonstart hingelegt und belegt Platz vier. Die Rollen scheinen damit klar verteilt.

Trainer Andre Krzyminski macht sich dennoch Hoffnung auf eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft: „Ich glaube, dass die Favoritenrolle klar verteilt ist. Wir müssen gucken, wer uns am Sonntag alles zur Verfügung steht, da wir seit Wochen viele Verletzte zu beklagen haben. Wir müssen endlich auch mal anfangen, von Anfang an bis zum Ende zu kämpfen. Wenn wir unsere Leistung bringen und über 90 Minuten konzentriert sind, wollen auch wir endlich die ersten Punkte der Saison holen.“

Für den VfR wäre bereits ein Punktgewinn ein wichtiger Befreiungsschlag. Der Gast aus Göttingen will dagegen die eigene Serie ausbauen und den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Entsprechend erwartet die Zuschauer ein Duell zwischen einem klaren Favoriten und einem Gastgeber, der auf den lange ersehnten Neustart hofft.

