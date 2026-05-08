„Wir müssen einfach liefern“: Lupo II unter Zugzwang

– Foto: Lupo Martini

Die Ausgangslage vor dem Stadtduell ist klar umrissen: Lupo Martini Wolfsburg II kämpft darum, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht endgültig zu verlieren, während der SV Reislingen-Neuhaus nach zuletzt drei Niederlagen in Serie wieder Stabilität gewinnen will. Die jüngsten Ergebnisse beider Teams haben den Druck vor dem direkten Duell deutlich erhöht.

Mit 47 Punkten belegt Lupo Martini Wolfsburg II derzeit Rang vier der Tabelle, liegt aber bereits acht Zähler hinter dem Drittplatzierten HSV Hankensbüttel. Vor allem die vergangenen Wochen haben die bis dahin starke Saison etwas ins Stocken gebracht. Zuletzt verlor die Mannschaft von Trainer Junior Laubach mit 0:2 gegen Hankensbüttel, zuvor blieb Lupo ebenfalls ohne Sieg und vor allem ohne eigenen Treffer. Genau das beschäftigt den Trainer vor dem Derby spürbar.

„Wir wissen gerade von der Situation, dass wir drei sieglose Spiele haben, ohne ein eigenes Tor zu schießen in den letzten Beiden“, sagt Junior Laubach. Trotz der aktuellen Ergebniskrise betont der Coach jedoch die grundsätzlich positive Stimmung innerhalb der Mannschaft. „Daher wird es auch langsam Zeit, dass wir diese positive Stimmung, die in der Mannschaft ist, auf den Platz bringen, um erfolgreich zu sein und die Mannschaft sich zu belohnen“, erklärt er.

„Es ist bisher eine tolle Saison“, sagt Laubach, verbindet diese Einschätzung aber mit einer klaren Erwartungshaltung an seine Mannschaft. Gerade gegen einen Gegner, der selbst unter Druck steht, rechnet er mit einer komplizierten Aufgabe: „Es wird kein einfaches Spiel gegen Reislingen sein, weil sie unsere Situation kennen. Die kennen wir selber auch, aber wir müssen trotzdem auf dem Platz liefern.“

Auch der Blick auf das Hinspiel untermauert diese Einschätzung. Zwar gewann Lupo Martini Wolfsburg II damals mit 3:2, führte nach Treffern von Kaabi, Pizzone und Schiffers allerdings bereits komfortabel mit 3:0, ehe der SV Reislingen-Neuhaus durch Bülter und Cioffo noch einmal verkürzte. Die Schlussphase offenbarte bereits damals, wie unangenehm die Reislinger trotz Rückständen bleiben können.

Die Gäste reisen allerdings ebenfalls mit erheblichen Problemen an. Das 2:7 beim FC Schwülper war nicht nur die dritte Niederlage in Serie, sondern auch ein deutlicher Rückschlag für die Mannschaft auf Rang zehn.

Für zusätzliche Brisanz sorgt dabei der lokale Charakter der Partie. „Man freut sich. Es ist auch ein kleines Wolfsburger Derby, weil beide Vereine in Wolfsburg sitzen“, sagt Laubach. Der Trainer verbindet die Derby-Atmosphäre zugleich mit einer klaren Forderung an seine Mannschaft: „Wir müssen einfach liefern, um erfolgreich zu sein.“

Vor allem offensiv erwartet der Coach nun eine Reaktion seines Teams. „Wir freuen uns auf das Spiel. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns belohnen“, sagt Laubach, wohl wissend, dass die jüngste Ergebniskrise bei einem weiteren Rückschlag endgültig zu einem Problem im Saisonendspurt werden könnte.