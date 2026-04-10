„Wir müssen einfach dauerhaft den Arsch an die Wand kriegen“

– Foto: Lea Bindewald

Der Abstiegskampf in der Bezirksliga Braunschweig 1 spitzt sich zu – und mittendrin steckt der VfB Fallersleben II. Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenfünften MTV Isenbüttel ist die Ausgangslage klar: Die Gastgeber stehen mit 24 Punkten auf Rang zwölf, nur knapp vor der Gefahrenzone. Jeder Zähler kann im Saisonendspurt entscheidend sein.

Zuletzt unterlag der VfB dem WSV Wendschott mit 2:4. Dabei geriet die Mannschaft früh deutlich ins Hintertreffen, lag bereits zur Pause 0:3 zurück und konnte erst spät Ergebniskosmetik betreiben. Auch MTV Isenbüttel reist mit einer Niederlage an: Gegen Lupo Martini Wolfsburg II setzte es ein knappes 0:1.

Trotzdem warnt Cedric Wienhold eindringlich vor der Qualität des kommenden Gegners. „Und jetzt geht es halt Sonntag weiter gegen Isenbüttel, wo wir auf eine eigentlich sehr starke Mannschaft treffen, die aber auch irgendwo gerade ein bisschen am Wackeln ist. Das sieht man ja auch anhand der Ergebnisse.“

Das Hinspiel liefert zusätzlichen Zündstoff. Auf dem Platz hatte der VfB eine 2:3-Niederlage hinnehmen müssen, ehe die Partie nachträglich mit 5:0 für Fallersleben gewertet wurde. Ein Wechselfehler auf Seiten Isenbüttels führte zum Urteil am grünen Tisch. „Im Hinspiel verlieren wir eigentlich 3:2, gewinnen das Spiel 5:0 am grünen Tisch durch den Wechselfehler von Isenbüttel. Wir haben uns da aber auch nicht schlecht präsentiert und haben uns da sehr geärgert, dass wir da nicht noch einen Punkt mitgenommen hatten.“

Für Wienhold ist klar, worauf es nun ankommt. Die Erinnerung an gute Auftritte soll als Maßstab dienen: „An die Leistung müssen wir uns erinnern und müssen dann schnell wieder zu den Tugenden zurückkommen, die wir gegen Wahrenholz und Hehlingen gebracht haben.“

Die Tabellensituation lässt keinen Spielraum für Nachlässigkeiten. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist minimal, der Druck entsprechend hoch. „Ansonsten wissen wir jetzt, dass die Luft sehr eng ist. Da sind wir selber dran schuld.“

Dennoch sieht der Trainer sein Team weiterhin in der Verantwortung für den eigenen Klassenerhalt. „Aber, wie schon erwähnt, wir haben alles noch weiter in unserer eigenen Hand. Und die Mission Klassenerhalt ist immer noch vor unseren Augen. Wir haben noch eine ganz okaye Ausgangsposition.“

Was fehlt, ist Konstanz, ein Problem, das sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht. „Aber ich habe auch gestern zu den Jungs gesagt, wir müssen einfach dauerhaft den Arsch an die Wand kriegen und nicht in so einen Abwärtsstrudel- bzw. Achterbahnfahrt wieder gelangen wie in der Hinrunde, wo wir gute Spiele, schlechte Spiele, gute Spiele, schlechte Spiele hatten.“

Die Marschroute für Sonntag ist daher eindeutig formuliert. „Und jetzt heißt es gleich gegen Isenbüttel, den Kopf wieder hochzunehmen und dann zu arbeiten, dass wir drei Punkte diesmal in Fallersleben lassen.“