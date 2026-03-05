„Wir müssen eine Heimmacht werden“ – Union Lohne empfängt Laxten

Die Wintervorbereitung verlief aus Sicht von Brode allerdings nicht ideal. Vor allem zahlreiche Verletzungen machten dem Spitzenreiter zu schaffen. „Die Vorbereitung lief, ich sag mal, durchwachsen“, erklärt der Coach. Der Grund dafür liegt vor allem im dünnen Kader: „Wir sind halt wenige Leute und haben viele, viele Verletzte.“

Als wäre das nicht genug, fehlt mit Leon Gels zudem ein weiterer Stammspieler. Nach einer Roten Karte ist er für das erste Spiel nach der Winterpause gesperrt. Entsprechend angespannt ist die personelle Lage: „Von daher pfeifen wir aus dem letzten Loch“, sagt Brode offen.

Dabei handelt es sich teilweise um langwierige oder schwer einschätzbare Blessuren. Besonders auffällig: „Komischerweise sind das viele so komische Verletzungen wie eine Patellasehnenentzündung“, sagt Brode. Neben diesen Problemen hat sich auch Jan Kettler die Schulter ausgekugelt. Außerdem fallen mit Niklas Berger und Dennis Tengen ebenfalls wichtige Spieler aus. „Das sind Verletzungen, bei denen keiner genau weiß, wie lange sie dauern“, beschreibt der Trainer die Situation.

Trotzdem geht der Tabellenführer mit einer klaren Zielsetzung in die Partie. Union Lohne steht nach 16 Spielen mit 39 Punkten und einem Torverhältnis von 48:22 an der Spitze der Tabelle. Direkt dahinter lauert ASV Altenlingen 1965mit nur einem Zähler Rückstand (38 Punkte). Jeder Ausrutscher könnte also sofort Konsequenzen im Aufstiegsrennen haben.

Gerade deshalb misst Brode den Heimspielen eine besondere Bedeutung bei. „Wir wollen in der Rückrunde bestmöglich alle Heimspiele gewinnen, damit wir am Ende oben stehen“, erklärt er. Für den Trainer ist klar: „Wir müssen eine Heimmacht werden.“ Der Auftakt gegen Laxten soll der erste Schritt in diese Richtung sein.

Der Gegner reist als Tabellenzehnter an. Olympia Laxten sammelte aus 18 Spielen bislang 22 Punkte und weist ein Torverhältnis von 35:51 auf. Damit gehört die Mannschaft zwar zum unteren Mittelfeld, verfügt aber durchaus über Offensivqualität. Brode erwartet dennoch eine eher abwartende Spielweise des Gegners. „Ich gehe davon aus, dass Laxten etwas defensiver stehen wird.“

Union Lohne will sich davon jedoch nicht beeinflussen lassen. Trotz der personellen Probleme plant der Tabellenführer, seine Spielidee durchzusetzen. „Wir werden unser Spiel versuchen durchzudrücken und die drei Punkte bei uns zu behalten“, kündigt Brode an.

Auch die Herangehensweise ist klar formuliert: Union Lohne will mutig auftreten und von Beginn an den Ton angeben. „Auch wenn wir wenige Leute sind, versuchen wir natürlich trotzdem das Spiel zu gewinnen“, sagt der Trainer. Seine Mannschaft soll mit Überzeugung auftreten: „Wir werden es mutig angehen und auf Sieg spielen.“

Damit ist die Marschroute für das erste Pflichtspiel des Jahres klar: Trotz dünner Personaldecke will der Spitzenreiter der Liga direkt ein Zeichen setzen – und den nächsten Schritt im engen Aufstiegsrennen machen.