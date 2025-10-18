„Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen“

RSV-Trainer Lasse Ahl betont die Bedeutung eines fokussierten Auftritts: „Wir müssen gegen Rotenberg einfach ein ganz anderes Gesicht zeigen und leidenschaftlich verteidigen. Was Rotenberg ausmacht, ist auf jeden Fall eine sehr große mannschaftliche Geschlossenheit und eine starke kämpferische Leistung. Durch ein, zwei Akteure, die schon mal Landesliga-Luft gestuppert haben, sind sie auch immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Deshalb müssen wir Gewehr bei Fuß sein.“ Ahl verweist zudem auf die defensive Anfälligkeit der eigenen Mannschaft in den letzten Partien, die es zu korrigieren gilt, um die Heimbilanz zu verbessern.

Seit drei Pflichtspielen wartet das Team von Coach Lasse Ahl auf einen Sieg, gegen Rotenberg soll der Bock umgestoßen werden.

Auf Seiten des SV Rotenberg zeigt sich Co-Trainer Pascal Bigalke zuversichtlich: „Wir wollen den Schwung aus den letzten Partien mitnehmen und unsere Serie fortsetzen. Es wird ein schweres und intensives Auswärtsspiel, vor allem müssen wir uns erstmal an den kleinen Kunstrasen gewöhnen. Unsere Personaldecke ist wie seit Wochen immer noch sehr dünn, deshalb müssen wir als Mannschaft einfach noch enger zusammenrücken.“

Die Begegnung verspricht eine intensive Partie: Göttingen will seine Heimstärke ausspielen und defensiv stabil stehen, während Rotenberg trotz begrenzter personeller Möglichkeiten auf eine geschlossene Mannschaftsleistung setzt, um den Favoriten zu ärgern. Beide Teams stehen sich taktisch gut organisiert gegenüber, wobei Kleinigkeiten im Spielverlauf über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.