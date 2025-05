„Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen“ – Ehmen will Revanche

Wenn am Sonntag um 15:00 Uhr der TSV Ehmen den SV Gifhorn empfängt, ist es mehr als nur ein Spiel im oberen Mittelfeld der Tabelle. Beide Teams befinden sich in Schlagdistanz zu Rang vier und wollen die Saison auf einem möglichst starken Platz abschließen. Die Ausgangslage verspricht Spannung: Ehmen steht mit 39 Punkten aus 24 Spielen punktgleich mit Hillerse und Wahrenholz auf Rang fünf, Gifhorn lauert mit vier Punkten Rückstand, aber drei Spielen weniger auf dem Konto auf Platz sieben.

TSV-Trainer Toni Renelli zeigt sich vor dem Heimspiel fokussiert: „Wir spielen zu Hause und wollen die drei Punkte einfahren.“ Eine klare Marschroute also für das Team, das in den vergangenen Wochen eine intensive Belastung zu verkraften hatte. „Wir haben eine englische Woche hinter uns und brauchen frische Beine. Vor allem müssen wir wieder mehr machen und bereit sein, die Meter zu gehen“, fordert Renelli, der in der Trainingswoche besonderen Wert auf defensive Stabilität legte. „Es kommt darauf an, wie wir gegen den Ball arbeiten und defensiv kompakt stehen.“

Das Hinspiel endete mit einem Dämpfer für den TSV. „Gifhorn hat uns im Hinspiel wehgetan – wir müssen ein anderes Gesicht zeigen“, so Renelli. Besonders wachsam will man bei den Gästen auf einzelne Schlüsselspieler sein: „Wir müssen auf zwei, drei Spieler achten, die bei Gifhorn den Unterschied machen können.“

Der SV Gifhorn, der mit bislang nur 21 absolvierten Spielen noch Nachholpotenzial hat, reist mit der Chance an, mit einem Sieg die obere Tabellenhälfte weiter zu verdichten. Für beide Mannschaften bietet das Duell die Möglichkeit, sich als ernsthafte Verfolger der Top-4 zu etablieren.

Die Voraussetzungen versprechen ein intensives und taktisch geprägtes Spiel – mit zwei Mannschaften, die im Saisonendspurt noch einiges vorhaben.