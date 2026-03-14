„Wir müssen diesen Sieg erzwingen“: Fallersleben II in Reislingen

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben II reist nach der deutlichen Niederlage gegen den HSV Hankensbüttel zum SV Reislingen/Neuhaus. Trainer Cedric Wienhold verlangt von seiner Mannschaft vor allem eines: Kampf. Nach dem verlorenen Hinspiel und einer klaren Pleite zuletzt sollen nun Punkte her.

Die Gäste aus Fallersleben haben die vergangene Woche genutzt, um das jüngste Spiel aufzuarbeiten. Trainer Cedric Wienhold berichtet: „Wir haben über die Wochen hinweg das Spiel gegen Hankensbüttel ein bisschen aufgearbeitet.“ Vor allem sei es darum gegangen, die Mannschaft wieder aufzurichten. „Wir als Trainer haben versucht, ganz viel den Jungs Mut zuzusprechen, Selbstvertrauen zu geben.“

In der Tabelle rangiert der Aufsteiger mit 18 Punkten aus 18 Spielen auf Rang elf. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist gering, der Druck entsprechend hoch. „Wir befinden uns in einer Position, wo wir einfach diesen Sieg erzwingen müssen.“

Kampf statt Schönheit

Im Training lag der Fokus zwar auch auf Spielideen und Taktik, doch für Cedric Wienhold ist die Marschroute klar. „Wir haben weiter versucht, an unseren Stärken zu arbeiten, haben viele Spielsituationen kreiert, haben auch mal ein bisschen im Taktischen gearbeitet.“ Gleichzeitig habe er der Mannschaft eine klare Botschaft mitgegeben: „Wir haben aber auch klar vermittelt, dass es momentan nur über das Kämpferische geht.“

Seine Forderung ist deutlich: „Wir müssen es schaffen, gefühlt im Schnitt fünf Kilometer mehr zu laufen als der Gegner.“ Schönheitspreise interessieren derzeit nicht. „Wir müssen endlich über 90 Minuten unser letztes Hemd auf den Platz geben und vielleicht einfach auch das Spielerische mal ein bisschen hinten anstellen und klar über den Kampf kommen.“

Die Trainingseindrücke machen dem Trainer zumindest vorsichtig Hoffnung. „Wir hatten eine grundsolide Trainingseinheit. Da hat man auch gesehen, dass die Jungs es anscheinend verstanden haben.“ Doch entscheidend sei allein der Auftritt am Sonntag: „Am Ende des Tages zählt nur das, was wir dann Sonntag auf den Platz bringen.“

Unangenehme Aufgabe am „Bötzel“

Der Gegner gilt als unbequem. „Reislingen ist eine sehr unangenehme Mannschaft vom Spielstil her und am Bötzel ist es immer irgendwo ein bisschen unangenehm.“ Besonders körperlich trete der SV Reislingen/Neuhaus auf. „Reislingen ist eine sehr körperliche Mannschaft, kann aber am Ende des Tages auch gut am Ball sein.“

Hinzu kommt die Erinnerung an das Hinspiel: Damals unterlag der VfB Fallersleben II zu Hause mit 0:2. Die Tore erzielten Michalski (15.) und Cioffo (80.).

Zwei deutliche Niederlagen zuletzt

Beide Teams reisen allerdings mit schweren Hypotheken an. Der VfB Fallersleben II verlor zuletzt mit 0:6 gegen den HSV Hankensbüttel. Reinecke (8., 12.), Schiller (34., 67., 90.) und Cohrs (62.) trafen.

Auch der SV Reislingen/Neuhaus kassierte eine klare Pleite. Beim VfL Wahrenholz setzte es ein 1:7. Hanse (3., 63.), Pieper (35.), Meyer (65.), Staschik (75.), Koch (80.) und Reitmeier (87.) trafen für die Gastgeber, Cioffo gelang zwischenzeitlich das 1:4 (68.).

Klare Schlagwörter

Für Cedric Wienhold ergibt sich daraus eine einfache Gleichung für das Wochenende. „Jeden Zweikampf suchen, keine Zweikämpfe meiden, jedem Ball hinterhergehen, das sind unsere Schlagwörter.“

Und noch einmal betont der Trainer seine Erwartung: „Wir wollen die drei Punkte, aber am Ende des Tages funktioniert es nur über den Kampf.“ Wenn seine Mannschaft diesen Weg gehe, glaubt er an ein Erfolgserlebnis.