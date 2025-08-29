"Wir müssen diese Aufgabe seriös und konzentriert lösen"

„Sülbeck hatte mit 05, Gifhorn und Bleckenstedt ein sehr schweres Auftaktprogramm gegen absolute Topteams. Sie werden versuchen, kompakt zu stehen und über Kampf ihre Möglichkeiten zu suchen“, betont Broscheit. Für den BSV bedeutet das: viel Ballbesitz, Geduld im Spielaufbau und konsequente Chancenverwertung.

Besonders wichtig wird dabei auch die Balance bleiben: „Wir dürfen unsere Restverteidigung nicht vernachlässigen und in Konter laufen. Genau darauf haben wir uns im Training vorbereitet und verschiedene Prinzipien erarbeitet, um gegen einen tiefen Block durchzubrechen“, erklärt der Coach.

Personell gibt es zwar durch Urlaub, Verletzungen und Krankheiten noch einige offene Fragen, doch das Vertrauen in die Breite des Kaders ist groß: „Egal wer fehlt – wir haben eine schlagkräftige Mannschaft und müssen diese Aufgaben seriös und konzentriert lösen.“

Das Team von Yannick Broscheit stellt mit zwei Gegentreffern aktuell die beste Abwehr der Liga, während Sülbeck/Immensen noch torlos ist. Die Favoritenrolle scheint also geklärt. Kann der Aufsteiger dennoch für eine Überraschung sorgen?