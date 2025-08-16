„Wir müssen die wenigen Chancen konsequent nutzen“

Der SCW Göttingen steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Am Sonntag (15.00 Uhr) gastiert der TSV Landolfshausen/Seulingen beim amtierenden Vizemeister. Die Gäste haben am ersten Spieltag mit 2:1 gegen Sparta Göttingen durchsetzen können.

Die Gastgeber aus Weende, gehen mit einer klaren Rollenverteilung in die Partie. „Landolfshausen wird als Favorit in das Spiel starten“, sagt SCW-Trainer Steffen Claaßen. Die bisherigen Ergebnisse in Pokal und Liga nimmt er gelassen: „Wir gehen in das Spiel tatsächlich ganz ohne Druck rein.“

Um gegen den hoch eingeschätzten Gegner zu bestehen, sieht Claaßen vor allem eines als entscheidend an: „Wir müssen gegen eine so pressing- und ballstarke Mannschaft versuchen, die wenigen Chancen, die sich uns bieten, konsequent zu nutzen.“

Der TSV Landolfshausen/Seulingen gehört generell zu den offensivstärksten Teams der Liga. Für den SCW wird es daher darauf ankommen, defensiv kompakt zu stehen und Umschaltmomente gezielt zu nutzen.

Ein Erfolgserlebnis wäre für die Göttinger nicht nur ein Prestigegewinn, sondern auch ein wichtiger Schritt, um nicht direkt zu Saisonbeginn den Anschluss nach oben zu verlieren.