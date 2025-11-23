– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

"Wir müssen die Negativserie so schnell wie möglich beenden" Ravensburg unterliegt Göppingen im letzten Heimpsiel des Jahres klar Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg 1. Göpp. SV FV Ravensb.

Der FV Ravensburg hat den einen guten Start in die Rückrunde der Oberliga Baden-Württemberg verpasst. Gegen den 1. Göppinger SV unterlag die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru vor 450 Zuschauern mit 0:3 und bleibt damit im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. „Die Niederlage tut ehrlich gesagt nicht so weh wie das Unentschieden letzte Woche. Wir haben keine gute Leistung gezeigt und verdient verloren“, sagte der Trainer nach der Partie.

Gestern, 14:30 Uhr FV Ravensburg FV Ravensb. 1. Göppinger SV 1. Göpp. SV 0 3

Die Ravensburger verloren nach einem späten Gegentor kurz vor der Pause etwas den Zugriff auf das Spiel. Luca Piljek brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung, ehe Gentian Lekaj nach einer Stunde mit einem Doppelschlag für die Entscheidung sorgte.

Fehlende Konsequenz in den entscheidenden Momenten



Soyudogru analysierte die Niederlage sachlich, ohne Ausreden zu suchen. „Wir waren nach der Pause eigentlich gut im Spiel und hatten sogar die Chance auf den Ausgleichstreffer. Leider haben wir dann durch einen individuellen Fehler das zweite Tor kassiert. Danach war Göppingen viel gieriger in den Zweikämpfen und wir leider zu harmlos.“ Trainer bleibt ruhig



Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen. Es sind einfach die letzten Prozente, die wir derzeit nicht auf den Platz bringen. Wir müssen die Negativserie so schnell wie möglich beenden.“