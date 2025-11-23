Der FV Ravensburg hat den einen guten Start in die Rückrunde der Oberliga Baden-Württemberg verpasst. Gegen den 1. Göppinger SV unterlag die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru vor 450 Zuschauern mit 0:3 und bleibt damit im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. „Die Niederlage tut ehrlich gesagt nicht so weh wie das Unentschieden letzte Woche. Wir haben keine gute Leistung gezeigt und verdient verloren“, sagte der Trainer nach der Partie.
Die Ravensburger verloren nach einem späten Gegentor kurz vor der Pause etwas den Zugriff auf das Spiel. Luca Piljek brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung, ehe Gentian Lekaj nach einer Stunde mit einem Doppelschlag für die Entscheidung sorgte.
Fehlende Konsequenz in den entscheidenden Momenten
Soyudogru analysierte die Niederlage sachlich, ohne Ausreden zu suchen. „Wir waren nach der Pause eigentlich gut im Spiel und hatten sogar die Chance auf den Ausgleichstreffer. Leider haben wir dann durch einen individuellen Fehler das zweite Tor kassiert. Danach war Göppingen viel gieriger in den Zweikämpfen und wir leider zu harmlos.“
Trainer bleibt ruhig
Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen. Es sind einfach die letzten Prozente, die wir derzeit nicht auf den Platz bringen. Wir müssen die Negativserie so schnell wie möglich beenden.“
Der Trainer sieht die Ursache vor allem im mentalen Bereich: „Wir brauchen jetzt einfach mal wieder einen Sieg, um die Köpfe freizubekommen. Aber dafür müssen wir die einfachen Dinge besser machen.“
Rückhalt der Fans weiterhin vorhanden
Mehr als 450 Zuschauer sahen das letzte Heimspiel des Jahres in der Cteam Arena. Soyudogru zeigte sich dafür dankbar: „Wir wollen uns auf jeden Fall bei den Zuschauern für die Unterstützung bedanken und hoffen, dass sie uns in der Rückrunde weiterhin so unterstützen.“
Blick nach vorn
In der kommenden Woche will Soyudogru nun gezielt an den Schwächen arbeiten. „Wir werden wie immer die Fehler ansprechen und versuchen, es besser zu machen. Es darf jetzt einfach nicht zur Kopfsache werden. Wir müssen an unsere Stärken glauben und weiter hart arbeiten.“
Trotz der Niederlage bleibt der FV Ravensburg mit 28 Punktenauf Platz sechs. Die Entwicklung der vergangenen Wochen aber mahnt. Der Rückrundenauftakt offenbarte, dass die Mannschaft derzeit eine Ergebniskrise hat – und nun Charakter zeigen muss, um wieder Stabilität zu finden.