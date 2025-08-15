– Foto: Pressefoto Eibner

"Wir müssen die Müdigkeit und die schweren Beine abschütteln" Und erneut heißt es in der Oberliga: Derbytime im Schönbrunnen - Normannia Gmünd tritt am morgigen Samstag beim TSV Essingen an Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Norm. Gmünd TSV Essingen

Nach dem Pokalerfolg unter der Woche bleibt den Normannen keine Zeit zum Verschnaufen, denn am morgigen Samstag findet das Ostalb-Derby in der Oberliga statt: Normannia Gmünd tritt um 14.30 Uhr beim TSV Essingen an, der unter der Woche nicht mehr im Pokal antreten durfte und somit etwas ausgeruhter sein dürfte. Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Morgen, 14:30 Uhr TSV Essingen TSV Essingen 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 14:30 live PUSH



Im Pokal hat Gmünds Trainer Zlatko Blaskic ordentlich rotieren lassen, stellte gleich auf sieben

Positionen um, was letztlich funktionieren sollte, der FCN steht nach einem 2:1-Erfolg in Neuhausen im Achtelfinale. Aus Bissingen brachte man letztlich einen Zähler mit, weil man einfach zu viele Chancen liegengelassen habe, erinnerte Blaskic noch einmal an den jüngsten Ligaauftritt, nichtsdestotrotz ist der Ligastart mit den eingespielten vier Punkten ein ordentlicher.

Noch besser in die Liga gestartet sind derweil die Essinger, die zwei Siege einfuhren. Darauf hatten sie in der vergangenen Saison monatelang warten lassen. „Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die aktuell recht gut drauf sind. Essingen ist ein richtig starker Gegner, der es vor allem versteht, mit Rückschlägen umzugehen. Da müssen wir als Mannschaft ordentlich dagegenhalten und dürfen keinesfalls ins offene Messer laufen“, warnt Blaskic vor diesem Duell. Beim letzten Auftritt im Schönbrunnenstadion vor wenigen Monaten unterlag die Normannia mit 0:3, Warnung genug vor diesem Spiel. Auf Blaskic mache Essingen einen kompakten, stabilen und homogenen Eindruck. „Die Abgänge und den Ausfall von Yussuf Coban hat der TSV richtig gut weggesteckt“, zeigt sich Normannias Trainer beeindruckt. „Da sieht man wirklich gute Arbeit, das gefällt mir auch als Außenstehender gut“, fährt Blaskic fort.