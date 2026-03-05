"Wir müssen die Emotionen ausblenden" - Flutlicht-Derby in Northeim

SVG-Trainer Nils Reutter erwartet ein intensives Duell und betont die besondere Atmosphäre rund um das Spiel: „Kleines Derby bedeutet immer besondere Anspannung.“ Dabei sieht er einen Gegner, der aktuell gut in Form ist. Northeim gewann zuletzt drei Spiele in Serie und präsentiert sich als schwer zu bespielende Mannschaft. „Northeim ist aktuell gut drauf und vor allem eine zusammengeschweißte Mannschaft, die schwer zu schlagen ist.“

Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete torlos 0:0. Zuvor konnte die SVG allerdings zwei direkte Duelle für sich entscheiden. Insgesamt ist die Bilanz nahezu ausgeglichen: Beide Mannschaften konnten jeweils elf Siege feiern, acht weitere Begegnungen endeten unentschieden.

Für die Gäste aus Göttingen geht es vor allem darum, wieder konstanter zu werden. Zum Auftakt des Jahres 2026 gelang ein Sieg gegen Vahdet, zuvor blieb die Mannschaft jedoch vier Spiele in Serie ohne Erfolg. Entsprechend klar ist auch der Fokus von Reutter für das kommende Spiel: „Unsere Aufgabe wird es sein, ein Kollektiv zu bezwingen und die vielen Emotionen auszublenden.“