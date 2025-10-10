„Wir müssen die Abläufe befolgen“ – Baethge erwartet schweren Gegner

Trainer Christian Baethge erwartet ein intensives Duell: „Vechelde wird mit breiter Brust kommen, gerade nach ihrem Trainerwechsel. Sie haben einen Lauf und auch davor die Spiele darf man nicht vergessen – sie haben nur gegen Gegner von der oberen Tabellenregion verloren.“ Der Coach weiß um die Stärke des Gegners, fordert von seiner Mannschaft aber die richtige Haltung: „Ich stelle mich auf ein schweres Spiel ein, wo meine Mannschaft die Abläufe gut befolgen muss, Zweikämpfe und Leidenschaft an den Tag legt.“

Nach dem überzeugenden Auftritt in Rautheim, bei dem Heeseberg durch Treffer von Oliver-Lukas Nabel, Fabian Romeike, Niklas-Torsten Wikert und Alexander Schrader glänzte, ist das Selbstvertrauen in der Mannschaft zurück. „Das Selbstvertrauen aus dem Rautheim-Spiel müssen wir mitnehmen“, betont Baethge. „Da haben die Abläufe gut funktioniert.“

In der Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 2 belegt der FC Heeseberg mit 16 Punkten aus neun Spielen Rang fünf – punktgleich mit dem VfB Peine und dem drittplatzierten MTV Hondelage. Vechelde steht derzeit mit zwölf Punkten auf Rang zehn, hat sich nach dem Trainerwechsel aber stabilisiert und möchte in Heeseberg nachlegen.

Für den FC Heeseberg bietet sich die Chance, mit einem weiteren Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten und die positive Entwicklung der letzten Wochen zu bestätigen.