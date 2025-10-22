"Wir müssen den enormen Aufwand in puren Ertrag verwandeln"

Rückblick auf Neckarsulm – starke Leistung, bittere Pointe

Das 2:2-Unentschieden in Neckarsulm fühlte sich für den 1. Göppinger SV an wie eine Niederlage. Nach einem frühen Rückstand bewies die Mannschaft Moral, drehte die Partie durch Treffer von Oguzhan Kececi und Kevin Dicklhuber, kassierte aber kurz vor Schluss den Ausgleich.

Florian Mack, Leitung Organisation und Kommunikation sowie Torwart-Trainer beim GSV, blickt zurück: „Das Testspiel gegen Boll vor der Auswärtspartie in Neckarsulm tat gut. Man hat deutlich wahrnehmen können, wie wichtig es ist, kontinuierlich an Prozessen und Abläufen zu arbeiten. Zudem war es einfach auch mal wieder schön, ein Erfolgserlebnis zu haben.“

Dieser Schwung sei spürbar gewesen, betont Mack: „Diesen Auftrieb hat man dann in Neckarsulm sehen können und der frühe Rückstand wurde verdientermaßen gedreht. Dass wir kurz vor Schluss erneut einen herben Dämpfer kassieren, passt ins Muster der vergangenen Wochen. Wir müssen uns nun hauptsächlich darauf fokussieren, den enormen Aufwand in puren Ertrag zu verwandeln.“

Fokus auf Effizienz und Gier

Die Trainingswoche stand beim GSV ganz im Zeichen der Konsequenz. Florian Mack erläutert: „Wir werden das Positive aus dem Auftritt in Neckarsulm mitnehmen und weiter an den Themen arbeiten, welche uns momentan wehtun. Dabei geht es hauptsächlich um Effizienz, vorne wie hinten.“

In mehreren intensiven Einheiten wurde und wird noch sowohl an der Chancenverwertung als auch am Verhalten bei Ballverlusten gefeilt. Der GSV will im Abschluss zielstrebiger werden und defensiv klarer agieren. „Wir brauchen in unserer Situation die absolute Gier im Spiel gegen den Ball sowie Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. An diesen Abläufen werden wir weiter hart arbeiten“, so Mack.

Die Lehren aus der Krise – Arbeit, Disziplin und Zusammenhalt

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der GSV spielerisch mit jedem Gegner mithalten kann, aber in entscheidenden Momenten die Effizienz fehlt. Die Göppinger haben zu oft die Kontrolle, ohne daraus Kapital zu schlagen. Mack und das Trainerteam setzen daher auf mentale Stärke und Disziplin.

Das Selbstvertrauen soll über Struktur und Wiederholbarkeit der Abläufe zurückkehren. „Wir wissen, dass wir dran sind. Aber Fußball belohnt dich nur, wenn du konsequent bist – und genau da müssen wir jetzt ansetzen“, heißt es aus dem Umfeld des Vereins.

Ein Klassiker der Oberliga – Pforzheim kommt

Mit dem 1. CfR Pforzheim wartet auf den GSV nun eine Mannschaft, die seit Jahren zu den Top-Teams der Oberliga zählt. Die Gäste reisen als Tabellenfünfter mit 29 Treffern aus 13 Spielen an – die beste Offensive der Liga. Florian Mack ordnet den Gegner realistisch ein: „Duelle gegen Pforzheim waren für uns schon immer etwas Besonderes. Meist wurden diese Partien mit hoher Intensität geführt und waren spannend anzusehen.“

Der Respekt ist groß, doch Mack betont auch die Vorfreude: „Pforzheim überzeugt auch in dieser Saison wieder mit enormer Qualität und Erfahrung im Kader, sie stellen zurecht die beste Offensive der Liga. Dass sich die Tore auf viele Schützen verteilen, unterstreicht die breite Qualität im Kader.“

Pforzheim – eingespielt, abgezockt, gefährlich

Der CfR verfügt über eine stabile Achse und hat seine Spielweise weiter verfeinert. Das Team ist bekannt für schnelles Umschalten, gefährliche Standards und Effizienz im Abschluss. Mack erwartet ein intensives und temporeiches Spiel: „Sie werden bestimmt bis zum Ende der Saison eine wichtige Rolle im oberen Tabellendrittel einnehmen und ihren eigenen Erwartungen gerecht werden. Wir freuen uns auf eine intensive Partie!“

Die Lage vor dem Heimspiel – Pflicht, Mentalität und Glauben

Mit neun Punkten nach 13 Spielen steht der 1. Göppinger SV weiterhin auf einem Abstiegsrang. Ein Sieg gegen Pforzheim könnte das Tabellenbild deutlich verändern und neues Selbstvertrauen freisetzen. Die Spieler wissen um die Bedeutung der Partie – es geht nicht nur um Punkte, sondern um ein Zeichen, dass der GSV lebt.

Ein Heimspiel mit Signalwirkung

Am Samstag (14 Uhr) erwartet der 1. Göppinger SV den 1. CfR Pforzheim im Stadion an der Hohenstaufenstraße. Es wird ein Duell zwischen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen – die eine kämpft um den Anschluss, der andere um die Spitzenplätze. Doch eines ist sicher: Der GSV will zeigen, dass er in diese Liga gehört. Leidenschaft, Laufbereitschaft und Effizienz sollen endlich wieder in Punkte umgemünzt werden. Das klare Ziel lautet: den „enormen Aufwand“ mit einem Heimsieg zu belohnen.