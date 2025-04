Am vergangenen Wochenende gab es für die SG Freren den nächsten Rückschlag. In einer packenden Partie musste sich die Mannschaft von Florian Hoff auswärts bei VfL Weiße Elf Nordhorn mit 2:4 geschlagen geben. Der neue Tabellenführer Union Lohne spielte an diesem Wochenende nicht, weshalb der Rückstand von einem Zähler noch auf vier ausgebaut werden könnte. Mit Borussia Neuenhaus empfängt der Tabellenzweite nun einen Gegner, welcher noch mitten im Abstiegskampf steckt und daher alles in die anstehende Partie reinwerfen wird. Florian Hoff weiß aber, aber dass alles andere als ein Sieg nicht zu akzeptieren ist, vor allem in Hinblick auf die vergangenen Spiele. „Wir wollen und müssen den sogenannten Bock umstoßen. Es gibt nach drei Niederlagen am Stück auch keine Ausreden mehr.", so Hoff. Trotz der Krise weist der Freren-Coach zudem darauf hin, dass in der Mannschaft und im Umfeld keinerlei negative Stimmung zu verspüren ist und die Hoffnung weiter lebt. „Wir verspüren keinen Druck, sondern erhalten auch von Außen weiterhin positiven Zuspruch und das wird uns gerade Zuhause bei einem Heimspiel pushen.", gibt Hoff preis. Dennoch weiß der Freren-Trainer auch die Stärken der anreisenden Gäste aus Neuenhaus einzuschätzen und warnt vor einem giftigen Gegner. "Es wird nicht einfach. Wir müssen alle auf den Punkt da sein und unsere Leistung abrufen.", so Hoff.

Anpfiff ist am Sonntag um 15:00 Uhr im Waldstadion der SG Freren.