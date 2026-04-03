„Wir müssen den Abstiegskampf leben“: Raisting will beim MTV München drei Punkt einfahren

Fehlt gegen den MTV: Severin Kölbl (in Rot, schießend) scheiterte beim 1:0-Sieg im Hinspiel an Münchens Schlussmann Yuya Kondo. – Foto: Wolfang Lindner

Es gibt nur ein Problem. Offensichtlich ist bei den Fußballern noch nicht angekommen, dass sie sich mittendrin in diesem Gefecht der Abnutzung befinden. „Wir müssen den Abstiegskampf leben“, fordert der Trainer, der zugleich festhält: „Das vermisse ich aktuell bei uns.“ Während man in Polling , Ohlstadt , Denklingen und Geiselbullach die Messer wetzt und bereits jetzt zu allen erdenklichen Mitteln greift, geht’s in Raisting vergleichsweise ruhig zu. Hannes Franz stört das. Eigentlich sollten Rückschläge doch Kraftstoff sein, Widerstand ein Motivationsfaktor. „Das ist dein größter Vorteil: Man muss sehen, dass es um alles geht“, weiß er aus eigener Erfahrung. Aber offenbar haben einige den Ernst der Lage noch nicht begriffen.

Der letzte Akt der Saison wird eröffnet. Nur wie dieses Drama endet, ist für Trainer Johannes Franz und seine Raistinger Fußballer nicht abzusehen. Ein einziger glücklicher Klub wird am Ende übrig bleiben in einem Pulk von fünf Teams und den Klassenerhalt fix schaffen. Im Moment sieht es noch danach aus, dass das der SV Raisting ist. Zwei Punkte liegen sie vor dem Pulk auf den Relegationsplätzen, der mit aller Macht nach vorn stiert. Jede Woche vermeldet ein anderes Team einen Erfolg. Zuletzt setzten die Pollinger gegen Denklingen wieder einen Wirkungstreffer. „Du kannst davon ausgehen, dass es bis zum Ende eng bleibt“, sagt Franz.

An diesem Samstag treten die Raistinger in München beim MTV (12 Uhr) an, der die Saison eigentlich gemächlich auslaufen lassen kann. An sich wäre das für ein Team aus der unteren Tabellenhälfte die perfekte Möglichkeit für einen Überfall, um drei Punkte zu kapern. „Weil beim Gegner ein, zwei Prozent fehlen“, sagt Hannes Franz. Der Coach sorgt sich um seine Spieler. Sollte die Konkurrenz so weitermachen, wird sie bald den SVR überholen. Ein Abrutschen in den roten Bereich würde erheblich auf die Psyche seiner Mannschaft schlagen, glaubt Hannes Franz. Im Gegensatz zu Teams wie Polling oder Ohlstadt, die sich zum großen Teil aus erfahrenen Kräften zusammensetzen, tragen bei ihm viele junge Leute Verantwortung. „Das gibt dir ein anderes Gefühl, wenn du über dem Strich stehst“, weiß er. Deshalb gelte es, ein Abrutschen „mit aller Macht zu vermeiden“, stellt er klar.

Wenig hilfreich war in der derzeitigen Situation, dass die Partie gegen Planegg am vergangenen Wochenende dem Wetter zum Opfer fiel. Sie hätten gerne gespielt, vor allem um diese Jahreszeit. Eine kleine Überraschung gegen den Zweiten lässt sich bei Schnee und Regen schließlich leichter erreichen. Gerade suchen beide Klubs verzweifelt nach einem Nachholtermin. Klar ist, dass unter der Woche gespielt werden muss. Das geht aber erst ab Ende April – wegen der Lichtverhältnisse (Raisting hat kein Flutlicht). Außerdem haben beide Teams bereits Partien unter der Woche angesetzt.

Verstärkung aus zweiter Reihe

Das sind nicht die einzigen Sorgen des SVR: Einige Oster-Urlauber haben sich verabschiedet. „Kommt zum schlechten Zeitpunkt, kannst du aber nicht verhindern im Amateurbereich“, sagt Hannes Franz. Zudem musste so mancher bereits das Dienstag-Training erkrankt absagen. Sicherheitshalber hat der Coach bei der zweiten Mannschaft und der A-Jugend angefragt und einige Spieler zum Auffüllen bekommen. Gegen den MTV sicher nicht im Kader sind Sebastian Baur, Severin Kölbl, Maximilian Neufing und Julien Wiesner.