Während der Aufsteiger also mit 6:1 bei Tündern gewann, ging Mühlenfeld mit 0:4 als Verlierer im Derby gegen Eilvese vom Feld. Zuvor verlor das Team von Mario Pohl mit 0:4 gegen Wunstorf.

Der TSV Mühlenfeld reist mit gemischten Gefühlen an. „Wir haben zwei schwere Gegner hinter uns und wissen noch nicht genau, wo wir stehen. Die Tabelle sieht aktuell nicht gut aus“, erklärt Trainer Mario Pohl. Mit Mahir Bingöl, Dome Ernst und Niklas Pohl kehren jedoch drei Spieler zurück, einzig Niklas Ehrcke fehlt urlaubsbedingt. „Wir fahren zu einem Aufsteiger, der sein erstes Spiel souverän gemeistert hat. Wir wollen die guten Ansätze aus den ersten Spielen nun über 90 Minuten auf den Platz bringen und alles geben, um erfolgreich zu sein.“

„Die Stimmung ist gut, der Kader sieht mehr als gut aus – so gut, dass wir sogar unsere zweite Mannschaft unterstützen können“, berichtet Grincenko, Trainer des Aufsteigers. Dennoch mahnt er zur Vorsicht: „Wir müssen demütig bleiben und weiter für jeden Punkt kämpfen. Wenn man vermeintlich gut gespielt hat, ist es die Kunst, exakt diese Leistung zu wiederholen. Das ist ein echtes Qualitätsmerkmal.“ Ziel ist klar: den Fans zum Heimauftakt drei Punkte zu schenken – auch wenn der Coach weiß, dass dies kein Selbstläufer wird.

Anpfiff der Partie ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr