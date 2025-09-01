"Wir müssen demütig bleiben" - Bovender SV gewinnt mit 5:0

Früh stellte Dennis Falinski (9.) mit dem 0:1 die Weichen auf Sieg. Noch vor der Pause erhöhte Andi Morina (30.), ehe derselbe Spieler kurz nach Wiederanpfiff zum 0:3 nachlegte (47.). Spätestens als Vadim Wiedenmeier (64.) einen Foulelfmeter sicher verwandelte, war die Partie endgültig entschieden. Den Schlusspunkt setzte Joker Dennis Forkpah (84.) zum 0:5-Endstand.

Trainer Yannick Broscheit war nach dem souveränen Auftritt voll des Lobes für seine Mannschaft:

„Zu keinem Zeitpunkt war der Sieg gefährdet, wir waren in allen Phasen des Spiels überlegen. Besonders unser Positionsspiel im Ballbesitz, die Tempowechsel im Spielaufbau und unser diszipliniertes Gegenpressing haben sehr gut funktioniert. Großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie auch beim 3:0 weiter Gas gegeben hat. Insgesamt hat Sülbeck 90 Minuten kaum eine Torchance gehabt – das spricht für unsere Defensivarbeit. Gleichzeitig auch ein Lob an den Gegner, der trotz unserer Überlegenheit stets fair geblieben ist.“

Mit dem klaren Auswärtserfolg setzt sich der BSV vorerst auf Platz zwei der Tabelle. Broscheit mahnt jedoch zur Bodenständigkeit:

„Der zweite Platz ist eine tolle Momentaufnahme, aber die Saison ist noch lang. Wir müssen demütig bleiben, hart weiterarbeiten und uns auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.“

Weiter geht es für den BSV am Sonntag gegen Germania Wolfenbüttel. Sülbeck/Immensen spielt zeitgleich gegen RW Volkmarode im Aufsteigerduell.